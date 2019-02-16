Бывший кардинал МакКаррик лишён статуса клирика

11 января 2019 года Конгресс Конгрегации вероучения издал окончательный декрет в отношении карающего процесса над бывшим кардиналом Теодором Эдгаром МакКарриком, архиепископом Вашингтонским на покое.

МакКаррик был признан виновным в следующих преступлениях, совершённых им в сане священника: домогательства при совершении Таинства Исповеди, нарушение VI заповеди Декалога в отношении несовершеннолетних и взрослых при отягчающем обстоятельстве злоупотребления властью, в связи с чем был вынесен приговор в виде лишения статуса клирика.

13 февраля 2019 года на своём очередном заседании Конгрегация вероучения рассмотрела аргументы, представленные в апелляции заявителя, и постановила утвердить указ Конгресса. Об этом решении Теодору МакКаррику было сообщено 15 февраля 2019 года.

Святейший Отец признал окончательный характер этого решения, которое в соответствии с законом делает процесс res iudicata, т.е. не подлежащим дальнейшей апелляции.



Источник: Vatican News