Бывший англиканский епископ стал католическим священником (+ ФОТО)

Бывший англиканский епископ Майкл Назир-Али стал 30 октября католическим священником. Хиротонию совершил в лондонской церкви Богоматери и св. Григория архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс.

72-летний Назир-Али, являвшийся ранее епископом Рочестерским Церкви Англии, вступил в полное общение с Римско-Католической Церковью 29 сентября этого года. Он стал членом персонального ординариата Уолсингемской Богоматери – структуры, созданной в 2011 году Папой Бенедиктом XVI для англикан, пожелавших стать католиками, сохраняя при этом определенные элементы своей традиции.

28 октября католический архиепископ на покое Кевин МакДоналд рукоположил Назир-Али во диакона, а двумя днями позже кардинал Николс совершил его пресвитерскую хиротонию.

Назир-Али родился в 1949 году в Карачи, Пакистан. Среди его предков были и мусульмане, и христиане. Он учился в католических школах. В 1976 году он стал англиканским священником, служил в Карачи и Лахоре, затем был рукоположен во епископа города Райвинд в Западном Пенджабе.

В 1994 году он стал епископом города Рочестер на юго-западе Англии. С 1999 года является членом Палаты лордов. Майкл женат, имеет двух детей.

Назир-Али принимал активное участие в англикано-католическом диалоге.

В 2002 году, после ухода в отставку архиепископа Кентерберийского Джорджа Кэри, многие эксперты предрекали выходцу из Пакистана избрание на пост примаса Англии. Однако архиепископом был избран Джастин Уэлби, а Назир-Али оставался на Рочестерской кафедре вплоть до 2009 года.

Оставив ее, он занимал пост президента Оксфордского центра подготовки, исследований, защиты и диалога (OXTRAD).



Источник: Благовест-инфо

Фото — Catholic Church England and Wales: