Буддисты помогут ученым связать мир идей и материю

Заслуженный деятель науки РФ, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская надеется, что сотрудничество российских ученых с Далай-ламой и буддийскими монахами поможет найти связь между идеальным и материальным мирами, а также ответить на другие вопросы нейронаук, физики и медицины.

Об этом ученая рассказала корреспонденту РИА Новости по итогам конференции в Институте Востоковедения РАН «Тибетология и буддология на стыке науки и религии».

Участники конференции обсудили первые результаты исследований влияния медитации на мозг, а также феномена, который буддисты называют «посмертной медитацией тукдам», когда тело после констатации смерти еще долгое время не имеет признаков разложения. В 2019-2020 годах по договоренности с Далай-ламой известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, академик Святослав Медведев открыл в тибетских буддийских монастырях на юге Индии два научных центра исследований медитации и измененных состояний сознания. В них при помощи ЭЭГ и других методов с использованием специально привезенного оборудования удалось собрать психофизиологические данные более ста практиков из разных монастырей во время глубокой медитации. Кроме того, российские специалисты впервые получили доступ к телам монахов в состоянии тукдам.

Откуда берутся мысли

«Это дело хорошее, но очень тонкое, долгое и опасное. Уже не первое столетие идут разговоры о так называемом «психофизическом параллелизме» или «откуда мысли берутся». Потому что не перекидывается мостик между ментальными вещами, между миром идеального — и миром материального. Будто щель какая-то остается. Непонятно, как эти два мира связываются друг с другом», — сказала РИА Новости профессор Черниговская в ответ на вопрос о важнейших результатах российско-буддийского сотрудничества.

По ее словам, все прежние аналитические труды, которые на эту тему были написаны, и экспериментальные работы, представляют собой просто «корреляции» — выявление неких соотношений, но не причинно-следственных связей. «Это просто констатация, что в то время, как человек думает то-то, в мозгу происходит то-то. Но каузальности (причинности) не выявлено, и непонятно, как это вообще сделать. Для планирования работ такого рода нужна серьезная предварительная подготовка с разрабокой конкретной методологии, формулированием гипотез и пр. Просто собирать данные — бессмысленно», — пояснила нейробиолог.

Она полагает, что именно такую связь ищет группа российских ученых, пытаясь «поймать очень тонкие вещи у людей, которые практикуют медитацию много лет, глубоко погружены и очень тренированы».

Опасность таких исследований, по мнению Черниговской, кроется в возможности неверной интерпретации полученных данных. «Никто не сомневается в надежности полученных данных, когда это делают профессионалы (опытные ученые и медитирующие). Вопрос: что за что мы принимаем? Дело в том, что язык мой – враг мой. Мы начинаем называть полученные данные какими-то терминами, тем самым вгоняя эти данные в определенные коробочки – в категории, которые приняты в современной науке. А вполне возможно, что они в эти коробочки не лезут. И думаю, что мы это недооцениваем. На примере настоящих исследований как раз видно, что у нас совершенно разные языки – у классической науки и у буддийской философии», — отметила нейроученый.

Однако, несмотря на опасность, начатое исследовательское сотрудничество чрезвычайно важно для развития взаимопонимания и науки в целом. Это отмечает и участвующий с самого начала в научном российско-буддийском диалоге академик РАН нейробиолог Константин Анохин. В исследованиях непосредственно участвуют профессор биологического факультета МГУ Александр Каплан, руководитель отдела психологии и психофизиологии Института медико-биологический проблем РАН профессор Юрий Бубеев, Юлия Бойцова из Института мозга имени Н.П. Бехтеревой РАН и другие российские ученые, а также ряд буддийских ученых-монахов, прошедших специальную подготовку в российских научных центрах.

Кванты и сознание

Еще из первой встречи с Далай-ламой и буддийскими учеными монахами в Индии в 2017 году Черниговская вынесла положительный вывод о том, что «буддийская философия очень хорошо коррелирует с квантовой механикой». «Об этом и многочисленные беседы Далай-ламы с физиками и другими учеными Запада на протяжении многих лет, которые я смотрела. Они друг друга понимают. Похоже, что мы к этому пришли. И вся наука сейчас развивается в этом направлении. Но еще не наступил перелом, когда наука, живущая не в квантовом, а в большом, обычном мире, могла бы из квантовых теорий и буддийских представлений взять серьезные вещи для себя», — считает нейроученый.

Она призвала помнить, что классическая западная наука, включая российскую, работает над вопросами природы сознания от силы несколько сотен лет, тогда как буддийские монахи работают над ними тысячелетиями. «Поэтому западной науке не стоит быть высокомерной, она должна набраться терпения и сил, чтобы в эти бесценные кладовые философских знаний буддизма влезть. Там она может найти ответы на свои вопросы… У буддистов лучшие мозги этим веками, тысячелетиями занимались, а мы что – будем делать вид, что этого нет? Нужно умерить гордыню и смотреть не только на то, что вышло в научных журналах в последние пять лет. Нужно посмотреть еще на тысячи лет назад», — рекомендует Черниговская.

По ее словам, сотрудничество с буддистами может помочь не только нейронаукам, физике и другим областям знания, но также и практической жизни людей — например, совершенствованию образования, улучшению качества жизни и увеличению ее продолжительности, лечению психических и некоторых физических болезней.

«По крайней мере, болезни такого сорта, когда душа болит, происходят, в том числе, и от того, что неверно сформирован внутренний мир. А чтобы он правильно сформировался – нужно и посмотреть в то, до чего мудрые умы человечества добрались за тысячи лет. Духовные богатства, добытые философами и теологами, не могут оставаться на периферии и научных знаний. Конечно, для этого нужно приложить много усилий, но игра того стоит», — сказала собеседница агентства.

Очень хорошо, подчеркнула она также, что в систему образования монахов в последние годы, по словам Далай-ламы, включаются светские научные дисциплины. «Можно сказать, что, в некотором смысле, они нас уже обыграли. Потому что у них гигантские опыт и знания в той области, которая является их основной, а теперь они знают кое-что и из физики и других современных наук. Но думаю, такие монахи как раз могут быть некими посредниками, «переводчиками» с языка буддийской философии на язык современной науки. Правильный путь нашего сотрудничества сегодня – срединный», — заключила Черниговская.