Более тысячи экспертов предостерегли Макрона от поспешного восстановления собора Парижской Богоматери

Более тысячи экспертов предостерегли Макрона от поспешного восстановления собора Парижской Богоматери

Апрель 30, 2019

Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара, передает ТАСС. Призыв специалистов опубликован в воскресенье на сайте газеты Le Figaro. Подписи под ним поставили 1170 человек.

Как отмечает сама газета, намерение французского президента провести эти работы за пять лет «вызвали изумление и сильнейшую обеспокоенность у людей из самых разных стран, профессионально занимающихся восстановлением объектов культуры». «Эти видные эксперты призывают проявлять осторожность и со всей необходимой ответственностью подойти к выполнению предстоящей задачи», подчеркивает Le Figaro. В своем воззвании эксперты указывают на то, что «стремление громко заявить об эффективности действий не должно заслонять того факта, что данная задача требует в первую очередь сложного осмысления». «Давайте не будем спешить и определим наилучший путь для ведения работ и только после этого установим сроки, в которые можно будет провести безукоризненную реставрацию собора», — подчеркивают специалисты.

Также их критику вызывает намерение французских властей на основе декретов отменить целый ряд прежних положений, регламентирующих проведение реставрационных работ, чтобы тем самым ускорить намеченное властями . Определение методов и сроков реставрации должно делаться «на основе тщательного, глубоко обдуманного подхода и соблюдения существующих этических норм», напоминают специалисты. «Мы понимаем, что календарь политических событий заставляет в данном случае действовать быстро. Мы понимаем, насколько отрицательно на образ Франции влияет вид сильно пострадавшего от пожара собора. Но важность того, что должно произойти с храмом в предстоящие годы заставляет нас забыть о каких-либо подобных сроках. Важность этих работ значительно превосходит цели борьбы за политические мандаты — и не по ним, а именно по тем результатам, которые будут получены [при реставрации], о нас будут судить последующие поколения», — подчеркивают эксперты в обращении к лидеру страны.

В то же время специалисты признают, что «на данный момент не могут предложить никакого конкретного решения», так как «оно будет зависеть в дальнейшем от тех технических ограничений, которые окажутся обусловлены состоянием здания собора». «Необходимо провести его диагностику в те сроки, которые действительно для этого требуются, без спешки, но и без промедлений», — подчеркивают эксперты.

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