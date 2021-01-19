Более 100 тысяч москвичей пришли на крещенские богослужения. Это минимум в четыре раза меньше, чем в предыдущие годы

Праздничные богослужения по случаю Крещения Господня днем в понедельник и в ночь на вторник посетили свыше 100 тысяч москвичей, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Богослужения прошли почти в 500 церквях, храмах и монастырях города», – сказал собеседник агентства. По его информации, в крещенских купаниях, для которых было подготовлено семь мест в Новой Москве и на западе столицы, участвовали около 3 тысяч человек. «Крещенские богослужения и купания в столице прошли без происшествий», – добавил источник. Годом ранее в крещенских купаниях в Москве участвовало более 125 тысяч человек. Для этого было подготовлено 50 майн на водоемах и 33 купели.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что рождественские богослужения в храмах, церквях и монастырях Москвы посетили около 150 тысяч человек. Это минимум в четыре раза меньше, чем в предыдущие годы.