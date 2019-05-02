Богослужения в католических храмах Шри-Ланки вновь отложены из-за угрозы новых терактов

Католическая Церковь Шри-Ланки пересмотрела свое недавнее решение возобновить воскресные службы в отдельных храмах с 5 мая на фоне сохраняющегося высокого уровня террористической опасности в стране, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Ada Derana и официального представителя архиепархии Коломбо Эдмунда Тиллакаранте. Когда будут возобновлены церковные службы, не уточняется.

Во вторник архиепископ Коломбо кардинал Малкольм Ранджит объявил, что первые после серии резонансных терактов на острове воскресные церковные службы будут возобновлены в отдельных храмах страны с 5 мая. При этом предполагалось, что отныне из соображений безопасности прихожанам не будет позволено проносить в церкви сумки. Кроме того, по словам иерарха, при храмах теперь будут созданы специальные «комитеты бдительности», члены которых будут следить за безопасностью. Посетителям, не являющимся прихожанами, при входе в церкви придется предъявлять удостоверения личности, сообщил кардинал.

В Пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным Министерства здравоохранения, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в Российской Федерации). По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.