Библию для людей с ментальными особенностями издали в Нидерландах

В Нидерландах организация Care Philadelphia издала Библию для людей с ментальными особенностями. Эти люди часто пользуются детскими Библиями, но организация утверждает, что у них должна быть своя версия, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNL.news.

Специальная версия Библии содержит тексты, которые люди с ограниченными умственными способностями могут читать сами. Как утверждают издатели, рассказы также подходят для совместного чтения.

Книга состоит из 77 историй о «надежде, дарах и совершении ошибок». Иллюстрации к рассказам делали педагоги, работающие с дошкольниками.