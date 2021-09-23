Библейские рассказы. Благословение Иакова

До наступления неурожая, у Иосифа родились два сына. И нарёк Иосиф имя первенцу Манассия: ‘Потому что (говорил он) Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего’. А другому нарек имя Ефрем: ‘Потому что (говорил он) Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего’. Иаков уже стар и немощен. Зная, что Иосиф придет навестить его с двумя сыновьями Манассией и Ефремом, он с трудом садится в постели. Обняв внуков, Иаков усыновляет их через обряд благословения.

Еврейские родители имели заповедь (мицва) благословлять своих детей в шабат и праздничные дни, перед вечерней трапезой. Обычай благословлять детей является древним и восходит, согласно преданию, к Иакову (Быт 48-49). Семьи могут устанавливать свой собственный обряд. Обычно для благословения мальчиков говорят: «Да будешь ты как Ефрем и Манассия», а для девочек – «Да будешь ты как Сара, Ревекка, Рахиль и Лия». Затем добавляют: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ 6,24-26; Siddur Sefat Haneshamah, стр. 203). Священническое благословение из Книги Чисел стало благословением мирян, которые являются членами священнического народа (Исх 19,6). Авраам Хешель, один из ведущих еврейских теологов и философов XX столетия, полагает, что Библия – это антропология Бога, а не богословие человека. В качестве образцов благословения были выбраны не кто-то из патриархов, а Ефрем и Манассия, потому что они сохранили свою идентичность как израильтяне, хотя и жили в месте, где их окружали и превосходили по численности египтяне со своими богами. Иисус также благословлял детей: «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк 10,13-16). Этому жесту Он научился у Своего приёмного отца Иосифа, который благословлял Его каждый шабат.

Благословение детей имеет библейские корни. Когда Иосиф привел своих сыновей к отцу за его благословением, то поставил их перед Иаковом в том порядке, в каком они родились: Манассия – справа, а Ефрем – слева. Но Иаков скрестил свои руки и возложил правую руку на голову своего младшего внука Ефрема. Когда Иосиф возразил, что Манассия старше, Иаков сказал ему, что Манассия будет велик, но Ефрем превзойдет его (см. Быт 48,1-20). В Таргуме, переводе Библии на арамейский язык, дается комментарий этого жеста: Ефрем будет упоминаться прежде Манассии в перечне израильских колен. Для Отцов Церкви скрещивание рук Иакова стало пророчеством о Кресте Христовом (Тертуллиан, De Bapt 8,2). Это можно считать косвенным утверждением, что без Креста Христова нет подлинного благословения для христиан. Другие Отцы прочитывали эту сцену как символ расцвета молодого христианского народа, представленного Ефремом, и упадка еврейского народа, представленного Манассией (Послание Варнавы 13,4-6; Августин, De Civitate Dei 16,42). Ту же самую проблему наследования Отцы Церкви видели в истории Иакова и Исава. Иногда обе интерпретации скрещивания рук связаны между собой, как у Павлина Ноланского (Ep. 23,41). Древнейшее изображение этой сцены находится на картине в синагоге Дура Европос, на которой следует отметить существенную деталь: Иаков произносит благословение, не скрещивая рук, жест, который в третьем веке мог противопоставить иудейское толкование христианскому типологическому толкованию.

В то время как иудаизм сохранил традицию благословлять детей каждый шабат, христианство не последовало примеру Иисуса, благословлявшего детей несмотря на противодействие учеников. Стоит упомянуть стихотворение Халила Джебрана (1883-1931), которое иллюстрирует тему родства: «Твои дети – не твои дети. Они – сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. Они приходят через тебя, но не от тебя, они с тобой, но они не принадлежат тебе. Ты можешь дать им свою любовь, но не свои мысли, ибо у них есть свои мысли. Ты можешь дать пристанище их телам, но не их душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где тебе не дано побывать даже в мечтах. Ты можешь стараться походить на них, но не стремись сделать их похожими на тебя, ибо жизнь не идет вспять и не останавливается во вчерашнем дне. Ты – лук, из которого твои дети, как живые стрелы, посланы вперёд».

Источник: Vatican News