Бенедикт XVI объяснил мотивы и смысл своего ухода с Престола Святого Петра

Бенедикт XVI объяснил мотивы и смысл своего ухода с Римской Кафедры в 2013 году. В интервью, опубликованном 4 мая в рамках биографической книги «Benedikt XVI – Ein Leben» («Бенедикт XVI – Жизнь») 93-летний Папа на покое опроверг целый ряд обвинений в свой адрес, а также назвал главные угрозы, которые, по его мнению, стоят сегодня перед Католической Церковью и Папством. Он, в частности, отрицает, что причиной его ухода стали случаи коррупции в Ватикане и скандал вокруг так называемых «Ватиликс», когда его мажордом передал секретные документы журналистам. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Биография Папы Ратцингера была написана немецким журналистом Петером Зеевальдом и на данный момент доступна только на немецком языке. Объем книги внушителен – 1184 страницы. Бенедикт XVI, ставший первым Папой, ушедшим на покой после Григория XII, который оставил Римский Престол в 1415 году, выражает особенную тревогу в связи с укреплением «мировой диктатуры гуманистических с виду идеологий». Тот, кто пытается не соглашаться с этими идеологиями, оказывается исключенным из основополагающего социального консенсуса, с горечью говорит Йозеф Ратцингер.

Немецкий Понтифик в очередной раз заявляет о неприемлемости однополых «браков». «Сто лет назад разговоры о гомосексуальных браках показались бы еще абсурдом, а сегодня – если ты высказываешься против них, ты оказываешься ‘отлучен’. То же самое относится к теме абортов или создания человеческих существ в лаборатории», – отмечает Бенедикт XVI.

Гораздо большей «угрозой для Церкви», чем «Ватиликс», стало утверждение в современном обществе «антихристианского кредо», убежден Папа на покое, по словам которого в XXI веке «кризис веры привел к кризису христианской экзистенции».

Отставка Бенедикта XVI абсолютно не была связана с коррупционными скандалами или делом «Ватиликс» – к концу своего понтификата он четко осознал, что – помимо возможной деменции – «также стали возможны и другие формы недостаточной способности должным образом выполнять свои обязанности». Бывший Папа рассказал, что, как и его предшественники Павел VI и Иоанн Павел II, он подписал условное заявление об отставке «в случае болезни, делающей невозможным должное выполнение своих обязанностей». Подпись под этим документом Йозеф Ратцингер поставил «достаточно рано» – уже через некоторое время после вступления на Престол Святого Петра в 2005 году.

Новая биография Папы на покое, которую изначально предполагалось завершить к весне прошлого года, содержит ряд прежде не известных широкой публике фактов. Работая над книгой, Петер Зеевальд беседовал не только с самим Йозефом Ратцингером, но также с его старшим братом Георгом и ближайшими сотрудниками. В биографическом труде раскрываются некоторые детали того, как готовилась отставка Папы, о которой заранее знала лишь горстка приближенных. Книга, иллюстрированная многочисленными фотографиями, была подарена Бенедикту XVI в день его рождения, 16 апреля этого года. Вскоре она будет переведена на английский, испанский, французский и польский языки.

Книгу завершает беседа автора с почетным Папой, состоявшаяся осенью 2018 года. Она озаглавлена «Последние вопросы Бенедикту XVI». Йозеф Ратцингер подробно разбирает критику в свой адрес в связи с его отставкой, а также касается своей роли Папы на покое. Он также рассказал, что – вопреки своим изначальным намерениям – составил свое духовное завещание, о содержании которого, однако, умолчал. Функции «Папы на покое», каковым он стал впервые в истории Церкви, должны соответствовать функциям епископа, ушедшего на покой по возрасту, подчеркнул Бенедикт XVI. «Подобная юридическая и духовная форма исключает любую идею сосуществования двух Пап: епископскую кафедру может занимать только один человек. В то же время эта форма выражает духовную связь, которая не может быть разрушена ни при каких условиях», – отметил Папа на покое. Йозеф Ратцингер сравнил свое положение с положением отошедшего от дел баварского фермера, который передал свою ферму сыну, живет в «Stöckli» [маленьком домике для старых родителей] и отказался от своих родительских прав.

Бенедикт XVI решительно опроверг обвинения в том, что после ухода на покой он принимал участие в публичных дебатах, назвав подобные утверждения «злонамеренным искажением действительности». Говоря об отношениях с его преемником, Бенедикт поблагодарил Бога за то, что «горячая любовь Папы Франциска» позволяет ему осуществить идею Папы на покое. С первой же их встречи, состоявшейся после избрания кардинала Бергольо на Папский Престол, между бывшим и правящим Понтификом сложились поистине дружеские отношения, которые всё это время «не просто сохранялись, а приумножались».

65-летний Петер Зеевальд ранее опубликовал уже четыре сборника бесед с Йозефом Ратцингером/Бенедиктом XVI, которые стали бестселлерами. К настоящему времени самым подробным жизнеописанием Папы на покое остается его автобиография «Aus meinem Leben (1927-1977)» («Из моей жизни»), опубликованная в 1998 году.