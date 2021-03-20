Базилика Девы Марии в Ноке провозглашена Международным Богородичным и Евхаристическим святилищем

Святейший Престол провозгласил базилику Девы Марии Нокской (Ирландия) Международным Богородичным и Евхаристическим святилищем. По этому случаю 19 марта Папа Франциск обнародовал специальное видеопослание. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Обращаясь к ирландским верующим, народу миссионеров, Преемник Святого Петра напоминает об истории богородичных явлений в 1879 году в деревне Нок. Вознесённые в молитве руки Пресвятой Богородицы на образе, почитаемом в святилище, «по-прежнему показывают, насколько важна молитвенная жизнь, исходящая из этого храма как послание надежды», – подчёркивает Папа, отмечая, что во время явлений в Ноке Мария не произнесла ни слова. Однако даже её молчание – это самый выразительный язык, указывающий на роль молитвенной тишины в духовной жизни: «Молчание перед лицом тайны означает не отказ от понимания, а понимание, укреплённое тайной любви Иисуса, Который отдал Себя за всех нас как Агнец, принесённый в жертву за спасение человечества. Это – молчание перед великой тайной любви, не находящей иного ответа, кроме как вверить себя воле милосердного Отца». Именно о такой тишине говорил Иисус, наставляя учеников молитве «в тайне» (см. Мф 6,6-8).



Епископ Рима отмечает, что придание официального статуса Нокскому святилищу налагает большую ответственность: ирландские верующие призваны радушно принимать всех паломников с любых уголков земли, «видя в них братьев и сестёр, желающих поделиться подобным опытом молитвы в духе всеобщего братства». «Пусть гостеприимство сочетается с милосердной любовью и станет действенным свидетельством сердца, открытого Слову Божьему и укрепляющей благодати Святого Духа. Пусть евхаристическая тайна, объединяющая нас с Воскресшим Господом и друг с другом, будет постоянной опорой для верности нашему призванию ‘учеников-миссионеров’; именно такова Пресвятая Дева Мария, ставшая паломницей Евангелия Своего Сына. Да сохранит нас и утешит Её милосердный лик».



Завершая свое послание, Папа Франциск преподаёт ирландским верным апостольское благословение и просит их помолиться о нём самом.