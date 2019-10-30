Байдену отказали в Причастии в католической церкви из-за его поддержки абортов

Экс-вице-президенту США и действующему кандидату в президенты Джозефу Байдену отказали в причастие в католической церкви Святого Антония в Южной Каролине из-за того, что политик поддерживает процедуру абортов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местное американское издание The South Carolina Morning News.

По словам священника церкви Святого Антония Роберта Э. Мори, никто не может причаститься Пресвятых Тела и Крови Христа, если поддерживает вещи, противоречащие основам христианского учения, к числу которых относится аборт. «К сожалению, в прошлое воскресенье мне пришлось отказать в Причастии бывшему вице-президенту Джо Байдену», — сказал Мори.

Администрация Байдена не подтвердила информацию о присутствии политика в церкви. При этом его помощники отметили, что если Байден и посещал церковь, то делал это по личным мотивам.