Джо Байден отменил поездку в Италию и встречу с Папой Франциском, и в то же время наградил понтифика медалью Свободы с отличием
Президент США Джо Байден отменил свой визит в Италию, который должен был стать последней дипломатической поездкой периода его президентства и включал встречу с Папой Римским Франциском. Запланированный визит был отменен под предлогом решения проблемы продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии, передает «Благовест-инфо» со сылкой на «Cедмицу.RU» и CNA.
Байден должен был отправиться в Рим с 9 по 12 января 2025 года по приглашению Папы Франциска. Его аудиенция у понтифика была назначена на 10 января.
В своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что после возвращения из Лос-Анджелеса, где он встречался с официальными лицами, борющимися с продолжающимися пожарами, Байден «принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию».
Запланированная встреча президента США с Папой Римским должна была быть сосредоточена «на усилиях по продвижению мира во всем мире».
Фото: Пресс-служба Белого дома
В это же время президент США Джо Байден наградил Папу Римского Франциска президентской медалью Свободы с отличием – это высшая гражданская награда США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт Белого дома.
Награда вручается лицам, внесшим вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания, уточняется в сообщении.
«Это первый случай, когда президент Байден вручил президентскую медаль Свободы с отличием», – говорится в заявлении.
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