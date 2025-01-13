Джо Байден отменил поездку в Италию и встречу с Папой Франциском, и в то же время наградил понтифика медалью Свободы с отличием

Президент США Джо Байден отменил свой визит в Италию, который должен был стать последней дипломатической поездкой периода его президентства и включал встречу с Папой Римским Франциском. Запланированный визит был отменен под предлогом решения проблемы продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии, передает «Благовест-инфо» со сылкой на «Cедмицу.RU» и CNA.

Байден должен был отправиться в Рим с 9 по 12 января 2025 года по приглашению Папы Франциска. Его аудиенция у понтифика была назначена на 10 января.

В своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что после возвращения из Лос-Анджелеса, где он встречался с официальными лицами, борющимися с продолжающимися пожарами, Байден «принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию».

Запланированная встреча президента США с Папой Римским должна была быть сосредоточена «на усилиях по продвижению мира во всем мире».

Фото: Пресс-служба Белого дома

В это же время президент США Джо Байден наградил Папу Римского Франциска президентской медалью Свободы с отличием – это высшая гражданская награда США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт Белого дома.

Награда вручается лицам, внесшим вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания, уточняется в сообщении.

«Это первый случай, когда президент Байден вручил президентскую медаль Свободы с отличием», – говорится в заявлении.