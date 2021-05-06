«Бамбино Джезу»: советы родителям в период пандемии

Специалисты из ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу» опубликовали рекомендации, которые могут помочь выявить у детей и подростков тревожные признаки психологического неблагополучия, вызванного пандемией COVID-19.

Среди последствий пандемии врачи отмечают в особенности нарушения сна, логопедические проблемы, синдром дефицита внимания, самоповреждение и соматизацию.

Что касается сна, то медики советуют родителям обратить особое внимание на проблемы, мешающие нормальной жизни ребенка, а также на часто повторяющиеся ночные кошмары.

В области речевого развития тревожными симптомами могут быть заикание и регресс в развитии речи. Необходимо обратиться к педиатру также в тех случаях если ребенок 18 месяцев не указывает на предметы, не хлопает в ладоши, не машет ручкой для приветствия; когда ребенок в возрасте от 3 до 6 лет заикается в течение продолжительного периода и заикание сопровождается нарушениями сна; когда ребенок от 3 до 6 лет не разговаривает в детском саду или в школе.

Родители должны обратить внимание на нарушения пищевого поведения: увеличение веса, вызванное малоподвижным образом жизни из-за карантина, отказ от некоторых продуктов в течение продолжительного периода, а в подростковом возрасте – радикальные решения в области питания.

К определенным проблемам с психикой приводят и продолжительные периоды дистанционного обучения. Школа является важным местом для общения, проявления чувств, любознательности, для решения проблем, для управления фрустрацией. Длительное закрытие школ привело к росту проблем, связанных с дефицитом внимания, с потерей интереса к приобретению знаний, а также к эмоциональной нестабильности, особенно у подростков.

Следует обращать внимание также на соматизацию переживаний, которая у детей часто выражается в головных и абдоминальных болях. Соматизация может также проявляться вспышками агрессии, гнева, раздражительности. Врачи предупреждают, что проблемы с организмом ребенка нередко побуждают родителей чаще показывать его врачам, а это в свою очередь порождает фрустрацию и тревогу.

Наконец, важным последствием пандемии стал рост случаев самоповреждения. В самой больнице «Бамбино Джезу» в этот период было госпитализировано большое число детей, пострадавших в результате самоповреждения, то есть намеренного нанесения себе ран или провоцирования физической боли путем царапанья, порезов, ожогов; дети также умышленно подвергают себя ситуациям риска для жизни и здоровья.

«Тревожными звонками» могут быть постоянная смена настроения и страх обнажать некоторые части своего тела, в том числе летом.



Источник: Vatican News