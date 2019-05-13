Асию Биби, приговоренную к смерти за оскорбление ислама, спрятали в Канаде

«Пакистанская христианка Асия Биби, с которой были сняты обвинения в богохульстве, приземлилась в Канаде», — под таким заголовком в газете The Globe and Mail вышла статья корреспондентов Мишель Зилио и Салмана Фарукуи. В статье говорится о хэппи-энде жуткой истории пакистанки, обвиненной в оскорблении Ислама, вынужденной провести восемь лет в камере смертников в ожидании казни, но в итоге оправданной судом под давлением мировых политиков. Ее преступление заключалось в предложении работникам фермы выпить воды из того же сосуда, из которого пила она сама, не будучи мусульманкой.

«Адвокат Асии Биби Сейфул Малук подтвердил, что его подзащитная прибыла в Канаду, но отказался назвать место, где она остановилась, — пишут авторы статьи. – Ее приезду предшествовал месяц усилий, предпринимаемых для того, чтобы покинуть Пакистан, где она получала смертельные угрозы от радикальных исламистов, не признавших решение Верховного Суда о снятии обвинений в богохульстве». «Думаю, теперь у нее появится возможность наслаждаться жизнью», — цитирует The Globe and Mail слова адвоката. В ноябре 2018 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обсуждал с властями Пакистана судьбу Асии Биби, две дочери которой живут в Канаде.

С момента освобождения из тюрьмы в октябре того же года Биби содержалась в укрытии под вооруженной охраной. Задача охранников состояла в том, чтобы защитить освобожденную из застенок христианку от возможных покушений. Ее отъезд из Пакистана до сих пор официально не подтвержден властями страны, хотя об этом пишет местная пресса со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться неизвестными. Представительство Пакистана в Канаде также воздержалось от ответа на вопросы журналистов. На те же вопросы пресс-секретарь внешнеполитического ведомства самой Канады ответил аналогичным е-мейлом.

Председатель Британо-Пакистанской Христианской ассоциации Уилсон Чоудри поделился информацией о том, что Асия Биби отбыла из Пакистана в Канаду, сославшись на некоего «британского дипломата, который в курсе, что происходит с Биби». Об этом же главе ассоциации сообщил ее супруг Ашиг Масил. The Globe and Mail не уточняет, где супруг находится. В статье говорится: «Биби обвинили в богохульстве в 2009 году после стычки с двумя другими работниками фермы, отказавшимися пить воду из одного сосуда с христианкой. Работники утверждали, что Биби оскорбила Ислам, за что в Пакистане приговаривают к смертной казни, после чего ее обвинили в богохульстве, несмотря на то, что она отрицала этот факт. После снятия обвинений Верховным Судом в октябре прошлого года она находилась под защитой».

На сообщения о чудесном избавлении Асии Биби отреагировал Госсекретарь США Майк Помпео. «Биби теперь свободна, и мы желаем ей и ее семье всего самого лучшего после воссоединения, — заявил госсекретарь. – Соединенные Штаты последовательно осуждают наказание за богохульство в любом регионе мира, поскольку подобные обвинения ставят под угрозу фундаментальные свободы». Тему преследования христиан в разных уголках мира с Помпео обсудил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, написавший в своем Твиттере, что отъезд Асии Биби из Пакистана является «прекрасной новостью». «Это показывает, что в результате совместных усилий происходят правильные вещи», — цитируют журналисты The Globe and Mail слова главы британского внешнеполитического ведомства.

Источник: Благовест-инфо