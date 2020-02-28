Асия Биби попросит убежище во Франции

Христианка Асия Биби, оправданная пакистанским судом после многолетнего дела о богохульстве, собирается просить политического убежища во Франции, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на AP.

В настоящее время Асия Биби находится во Франции – во вторник в мэрии Парижа ей был вручен диплом почетной гражданки города (это звание было присуждено женщине в 2015 г., когда она еще находилась в тюрьме). Встреча Асии Биби с президентом Франции Эммануэлем Макроном намечена на 28 февраля. О желании просить Макрона предоставить ей убежище во Франции Биби заявила в интервью французскому радио. Представители президента уже заявили, что власти «готовы принять Асию Биби и ее семью во Франции, если они того желают».

Асия – мать пятерых детей – была арестована по обвинению в богохульстве в 2009 году, а в 2010 ее признали виновной и приговорили к смерти. После нескольких неудачных апелляций Верховный суд Пакистана освободил христианку в 2018 г., а весной 2019 г. ей разрешили вылететь в Канаду, где женщина смогла воссоединиться с приехавшей туда ранее семьей.