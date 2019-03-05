Армянская Церковь вступила в Великий Пост

Верные Армянской Апостольской Церкви, а также католики армянского обряда, вступили в Великий Пост в понедельник, 4 марта. Торжество Пасхи или Светлого Христова Воскресенья Армянская Церковь обычно празднует в один день с католиками — в этом году 21 апреля. В армянском обряде окончанием Великого Поста считается Вербное воскресенье (в этом году — 14 апреля), а затем следует Страстная седмица, которая формально отделяется от Великого Поста. Всего, таким образом, предпасхальный пост продолжается 48 дней.

На Великий Пост приходится семь воскресных дней, посвященных восьми особо памятным событиям священной истории и евангельским притчам: жизни в раю (Истинная Масленица), изгнанию из рая, возвращению блудного сына, притче о неверном домоправителе, притче о неправедном судье, пророчеству о втором пришествии и входу Господню в Иерусалим (Цахказард/Вербное воскресенье). Средина (Мичинк) делит Великий Пост на две половины. Однако пост в этот день не нарушается. Только по народной традиции в этот день выпекается постная гата из незаквашенного теста.

Древними канонами в период Великого Поста были запрещены Венчания и Матах (жертвоприношение). Однако постановлением Католикоса Вазгена I (1955-1994 гг.) в крайне необходимых случаях было дано разрешение совершать таинство Венчания в субботние и воскресные дни, за исключением Страстной седмицы. В период поста в пищу употребляются продукты исключительно растительного происхождения. В течение поста отказываются не только от определённых видов пищи, но и от шумных увеселений, многословия, лжи, ругательств.

Напомним, что у католиков латинского обряда Великий Пост начинается 6 марта, в Пепельную среду.

По материалам Благовест-инфо