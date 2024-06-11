Архиепископ Смирны посвятил Турцию Святейшему Сердцу Иисуса

7 июня в кафедральном соборе архиепархии Смирны (Измира) в конце Мессы поместный епископ Мартин Кметек ‒ вместе с другими епископами, священниками и верующими ‒ торжественно посвятил Церковь в Турции Святейшему Сердцу Иисуса. Передает русская служба Vatican News.

«Готовясь к этому событию, мы с радостью узнали, что Папа Франциск работает над документом о Святейшем Сердце Иисуса; это даёт нам ощущение единства с Епископом Рима», ‒ сообщил в интервью «Osservatore Romano» монсеньор Кметек.

В своей проповеди прелат пояснил, что этот акт посвящения является хорошей возможностью с верой обновить крещальные обеты, стараясь жить в соответствии с ними, отрекаясь от зла и отдавая свою жизнь в руки Христа.

«Мы уповаем на немощное сердце Христа, Который избрал Себе тяжесть жизни, не пряча слез, милосердия и боли. Человеческое и Божественное Сердце Христа испытало и непрестанно будет испытывать каждую человеческую боль, немощь и страдание. Свободно и всецело мы вверяем себя Христу», ‒ произнёс епископ в акте посвящения, содержание которого имело синодальный смысл и выражало полное единство католиков Турции со Вселенской Церковью.

«Мы, турецкие католики, как капля в море, но мы хотим быть живой Церковью, соединённой со Христом; мы хотим свидетельствовать о Его любви даже в тяжёлых жизненных обстоятельствах», ‒ заявил в конце проповеди епископ Мартин Кметек.