Архиепископ Павел Пецци: COVID-19 не кара Бога, а урок ценности человеческой жизни

Эпидемия коронавируса все больше меняет привычный ход жизни россиян. Простые вещи, которые казались естественными, сегодня нужно делать с оглядкой на требования медиков и властей. О том, какие возможности открывает эта ситуация, к чему Бог призывает людей в болезни и какие средства борьбы с коронавирусом наиболее эффективны с точки зрения российских католиков – рассказал РИА Новости ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

— Ваше Преосвященство, почему разразилась эпидемия коронавируса – это наказание свыше, промысел Божий?

— Сразу же, когда мы осознали масштабы эпидемии, я обратился к нашим верующим со словами о том, что коронавирус ― это не проклятие и не наказание от Бога. Через эти болезненные обстоятельства Бог показывает человеку, что он не только не всемогущ, но напротив ― хрупкое и уязвимое существо. Несмотря на все свои достижения, человечество не может решить проблему страдания, смерти и зла. Бог показывает нам, что мы нуждаемся друг в друге, что мы должны заботиться о наших братьях и сестрах.

— Почему заболевание поражает всех сразу: вне зависимости от веры, расы, пола?

— Общая беда, которая обрушилась на нас, очень ясно дает понять, что человеческая семья – едина, несмотря на многочисленные искусственные барьеры, которые мы строим, чтобы отделиться от наших братьев. Как пишет Папа Франциск в своей энциклике об экологии Laudato Si’: «Нужно укрепить осознание того, что мы единая человеческая семья. Нет таких политических или социальных границ и барьеров, которые позволяют нам изолироваться, именно поэтому нет и места глобализации безразличия». Это особенно касается верующих людей, которые призваны принимать мир как «таинство единства».

— За что Бог посылает на человечество болезни?

— Когда в Евангелии Иисусу Христу задают вопрос «за что?», он переворачивает его, говоря – «для чего»? Если и можно говорить о «наказании» от Бога, то только в его исконном, подлинном смысле – не как кара, а как урок, напоминание о том, как драгоценна и на самом деле священна человеческая жизнь и каждый ее день. Уверен, что многие из нас, оглядываясь назад, сожалеют о том, как мало ценили ту стабильность и уверенность, которую только вчера считали само собой разумеющейся. А сегодня мы мечтаем о том, когда наконец-то всё закончится, и мы снова сможем делать то, что мы делали раньше. Забывая, что, таким образом, мы упускаем огромную возможность позволить Богу изменить нашу жизнь – жить ради того, что на самом деле подлинно и свято.

— Есть ли духовная связь эпидемии коронавируса со временем религиозных праздников, религиозным календарем. Какая?

— Я думаю, есть очень глубокий смысл в том, что эпидемия совпала со временем Великого Поста, когда верующие люди стараются чаще бывать на службах. И вот оказалось, что в некоторых городах богослужений нет вообще, а в других возможность участвовать в них сильно ограничена. И это вместе с естественной тревогой за жизнь и здоровье – свои, своих близких и друзей. В этих непростых обстоятельствах мы призваны глубже осознать, что от нас требуется не исполнение определенных ритуалов, а духовное поклонение Богу. Что моя молитва, такая скромная по сравнению с торжественной службой в храме, может сопровождать других людей – и тех, кто рядом со мной, и тех, кто далеко.

— Как человеку могут помочь сопутствующие пандемии ограничения (в передвижении, личном общении)?

— В нашей епархии мы ввели очень существенные ограничения церковной жизни, вплоть до отмены публичных богослужений в Москве и Петербурге, где ограничить количество людей на Мессе объективно практически невозможно. Главная цель этой меры – защитить верующих, членов их семей и других людей от опасной инфекции, которая, как показал международный опыт, – увы, очень трагичный, – очень активно распространяется в церковной среде.

— Можно ли и нужно ли это исправить духовными средствами? Что делать?

— Противопоставлять духовное и материальное, особенно в данной ситуации, – в корне неверно. Например, если я, чтобы предотвратить распространение болезни, ограничиваю круг своего общения, даже рискуя потерять работу, – это не просто «медицинская» мера, а конкретное исполнение заповеди любви к ближнему. И напротив, если я по каким-то причинам готов игнорировать личный риск заражения, то я не имею права игнорировать социальный риск — возможные негативные последствия этого для других людей. Это не просто безответственность, а прямое нарушение пятой заповеди Декалога – «не убивай». Вообще, вера и духовность лучше всего проявляются не в великих поступках, а в простых и конкретных делах.