Папа: лишь сообща можно восстановить равновесие в мире

Папа Франциск обратился с приветственным посланием к участникам V международной конференции «За равновесие мира», которая проходит в Гаване с 24 по 28 января. Передает русская служба Vatican News.



Святейший Отец отмечает, что конференция представляет личность кубинского гуманиста Хосе Марти «в качестве стимула для пробуждения совести тех, кто призван создавать в мире атмосферу диалога и братства, способную привести к значительным изменениям в нынешних социальных и политических обстоятельствах». Тревожная ситуация наших дней должна побудить к такому изменению курса: по словам Папы, необходимо внимательно выслушивать других и вместе «наводить мосты, которые помогут найти жизнеспособные решения, не исключающие никого. Всё это должно проходить через диалог, с широким видением всеобщего братства (см. Fratelli tutti 142).

Святейший Отец напоминает о восхищении Хосе Марти своим соотечественником, Слугой Божьим о. Феликсом Варелой – его любовью к родине, «смелостью в осуждении того, что он считал несовместимым с общественным благом», но также кротостью – неотъемлемой добродетелью правителя, который должен направлять социальный и политический диалог, проявляя «простое уважение» к собеседнику, чтобы достичь согласованного решения.

«Речь идёт об обращении к прошлому, не отрицая своих корней, побуждающих учиться у старших; о вере, которая двигала ими; о последовательности жизни, которая проистекала из их веры; о преданности народу, которая есть не что иное, как повеление Господа любить друг друга, как Он возлюбил нас (см. Ин 13,34-35)».

Во время пандемии коронавируса «многие герои проявили веру, надежду, щедрую самоотдачу, рождённых Божьей любовью, которая запечатлена в природе каждого человека (см. Быт 1,26-27), напоминает Святейший Отец. Они призывают нас «снова поставить в центр слово ‘вместе’, потому что только в духе братства и солидарности можно построить мир, гарантировать справедливость и преодолеть самые болезненные события». Это ключ к восстановлению равновесия, которое дало название гаванской встрече, «ибо лишь вместе мы можем противостоять различным нравственным, социальным, политическим и экономическим кризисам, от которых мы страдаем и которые все взаимосвязаны», пишет в конце послания Папа Франциск.