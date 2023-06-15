Послание Папы Франциска отправилось в космос

13 июня 2023 г. с американской базы Ванденберг был запущен «спутник надежды», созданный по инициативе Ватикана. Об этом пишет Vatican News.

Во вторник Итальянское космическое агентство сообщило о запуске спутника Spei Satelles: его миссия – доставить в космическое пространство послание Папы Франциска, содержащееся в нанокниге «Что вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?». Оно взято из книги Папы, в которой собраны его слова и образы молитвенного стояния Папы Франциск Statio Orbis 27 марта 2020 года на площади Святого Петра, вскоре после начала первого локдауна во время пандемии.

Полноразмерная версия книги, которая вращается вокруг планеты

Инициатором миссии является Департамент коммуникации Святейшего Престола, а ее координатором – Итальянское космическое агентство. Кубсат, в который помещена нанокнига, реализован за пять месяцев студентами Туринского политехнического университета, в сотрудничество с Цифровым апостольством Туринской архиепархии и Салезианским университетом Венеции. Само нанотехнологическое устройство создано Национальным советом по науке (CNR).

Помимо нанокниги, кубсат содержит передающее устройство, которое позволит услышать послание Папы по любительской радиосвязи на частоте 437,5 МГц, с использованием метода модуляции GMSK на скорости, протокол AX.25. Слово утешения и надежды можно будет услышать в любой точке земного шара в момент восхода солнца.

Нанокнига с текстом Папы Римского

Начиная с 27 марта этого года сотни желающих со всех уголков мира получили символический «посадочный талон» в космос, чтобы присоединиться к миссии спутника посредством какого-либо дела милосердия. Хотя запуск спутника уже произошел, еще возможно получить такой «билет» на сайте www.speisatelles.org. Имена присоединившихся останутся в карте памяти на орбите.

Как пояснили участники проекта, спутник Spei Satelles запущен «как знак, отправленный на небеса, дабы за земле было больше братства и общения».