Послание Папы Римского запустят в космос (ФОТО)

Послание веры и надежды, впервые переданное Папой Римским Франциском в разгар карантина 2020 года, будет отправлено в космос, объявил Ватикан. Об этом пишет AstroNews.ru.

Речь понтифика, молящегося в одиночестве на пустой площади Святого Петра, была превращена в «нанокнигу» шириной менее двух миллиметров, которая будет запущена на орбиту 10 июня 2023 года.

Она облетит Землю на специально построенном спутнике на высоте около 525 километров. Спутник будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Нанокнига с текстом Папы Римского, которую отправят в космос

Проект Spei Satelles (лат. «спутники надежды»), стоимость и финансирование которого не разглашаются, координируется Итальянским космическим агентством совместно с различными итальянскими институтами.

Президент агентства Джорджо Саккочча заявил, что Ватикан обратился с просьбой о «решении, которое позволило бы словам надежды Святейшего Отца пересечь границы Земли и достичь из космоса как можно большего числа женщин и мужчин на нашей неспокойной планете».

27 марта 2020 года Папа Франциск призвал всех, кто чувствовал себя испуганным и растерянным перед лицом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), иметь веру.

Этот проект — не первая встреча понтифика с космосом. В 2017 году он провел видеосвязь с астронавтами на борту Международной космической станции (МКС), где спросил их о месте человека во Вселенной.



Полноразмерная версия книги, которая будет вращаться вокруг планеты: