Архиепископ Халдейской Католической Церкви: многие тысячи мусульман перешли в христианство в результате гонений ИГ

Гонения на христиан во время оккупации северного Ирака террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ) привели к тому, что многие тысячи иракских мусульман перешли в христианство, утверждает халдо-католический епископ Мосула Наджиб Мусса. Прелат сделал это заявление, выступая на конференции по гонениям на христиан в Будапеште, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на National Catholic Register.

«Многие тысячи мусульман открыли для себя Иисуса Христа, став свидетелями того, как христиане укрепляются в своей вере перед лицом гонений, – подчеркнул епископ Мусса. – Мы лишились всего, кроме нашей веры во Христа».

Крупнейший город на севере Ирака и центр многих христианских общин страны, Мосул был оккупирован ИГ с 2014 по 2017 год. Многие христиане были вынуждены бежать из города, и лишь немногие вернулись после освобождения. «Чтобы помочь гонимым, мы должны сначала протянуть руку помощи гонителям», убежден халдейский иерарх. Радикальные исламисты – «рабы идеологии», и христиане должны освободить их от рабства проповедью Евангелия, дать возможность «открыть для себя Бога любви и уйти от насилия и смерти».