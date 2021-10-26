Архиепископ Генсвайн: «Бенедикт XVI полон жизни, несмотря на тоску по небу»

По словам архиепископа Георга Генсвайна, 94-летний Папа-эмерит Бенедикт XVI «совершенно полон жизни».

«Его тоску по небу, на которую он указал в недавнем письме соболезнования по случаю смерти австрийского монаха и теолога о. Герхарда Винклера, не следует трактовать таким образом, что «Папа-пенсионер» уже не имеет желания жизни. Все наоборот», — отметил личный секретарь Папы-эмерита в комментарии для немецкой газеты Bild, который цитирует издание польских католиков wiara.pl.

В письме-соболезновании по поводу смерти своего бывшего товарища среди прочего Бенедикт XVI написал: «Теперь он прибыл туда, где — я убежден — уже много приятелей ожидали его. Надеюсь, что скоро присоединюсь к ним».

В последние дни это письмо попало на первые полосы многих изданий по всему миру.

Архиепископ Генсвайн отметил, что письмо «было написано с любовью и идет от сердца». При этом он добавил, что Папа-эмерит, несомненно, сознательно готовится к смерти.

«Искусство доброй смерти, или ars moriendi, является частью христианской жизни. Папа Бенедикт делает это уже много лет. Однако он по-прежнему полон жизни. Стабилен в своей физической слабости, с кристально чистой головой и одаренный типичным баварским юмором», — рассказал архиепископ Генсвайн.



Источник: Седмица