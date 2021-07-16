Архиепископ Галлахер: «Ватикан против идеи о причислении права на аборт к правам человека»

Архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Ватикана по отношениям с государствами, неофициально именуемый «министром иностранных дел», заявил 7 июля во время визита в столицу Португалии, что Святейший Престол отвергает формулировку в отчете Европейского парламента, причисляющую право на аборт к «правам человека», передает Седмица со ссылкой на CNA.

«Не обязательно быть провидцем, чтобы представить позицию Святейшего Престола по этому вопросу, – отметил 67-летний архиепископ (уроженец Ливерпуля, Англия) в своем интервью португальскому церковному каналу Rádio Renascença. – Мы против идеи о причислении аборта к правам человека».

Еще в июне Европейский парламент принял голосованием «отчет Матича» (Matić Report), который приравнивает аборт к «важнейшим медицинским услугам», а отказ медиков от соучастия в аборте по духовным убеждениям – к «отказу в медицинской помощи». Европарламент принял этот скандальный отчет на пленарном заседании в Брюсселе 378 голосами против 255 при 42 воздержавшихся.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что положения о свободе совести, где бы и при каких бы обстоятельствах они ни действовали, методично и упорно уничтожаются, независимо от требований закона, – заявил монс. Галлахер при ответе на вопрос о наказании верующих или инакомыслящих медиков за отказ от участия в аборте. – Мы знаем, что эта тенденция угрожающе нарастает во многих странах мира. Вот почему мы серьезно разочарованы этим решением парламента».

Во время нынешнего визита в Лиссабон представитель Ватикана также встретился с министром иностранных дел страны Аугусто Сантосом Силвой, чтобы обсудить подготовку ко Всемирному Дню Молодежи 2023 года. Португальские официальные лица подчеркивают, что надеются на участие Папы Франциска в этом грандиозном событии, привлекающем сотни тысяч молодых людей со всего света.

Журналистка португальской радиостанции также спросила, можно ли считать решение Папы Франциска о мимолетном визите в Венгрию перед обстоятельным посещением Словакии 12-15 сентября знаком неприятия правительства Виктора Орбана. «Нет, это нельзя считать знаком неприятия правительства или властей Венгрии, – ответил архиепископ. – Папа с самого начала дал понять, что кратко навестит Будапешт только для участия в заключительном богослужении Международного Евхаристического Конгресса».

Архиепископ Галлахер также коснулся темы о встрече в Ватикане христианских иерархов Ливана с Понтификом по его приглашению. «Я думаю, что стратегический замысел встречи, если можно так выразиться, состоит в том, чтобы выработать единую позицию, с которой христианские духовные наставники смогут по возвращении обратиться к своему народу, – указал ватиканский дипломат. – Они также надеются образумить конфликтующих политиков, а мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы нормализовать положение в стране. Во всяком случае, Св. Престол активно стремится к этому. Святейший Отец взял на себя обязательство посетить Ливан, и при этом подчеркнул, что приедет в страну только после того, как там будет сформировано правительство народного согласия. Это, я считаю, вдохновляющий стимул для формирования такого правительства. Однако могут быть и другие визиты. Мы подождем и проследим за развитием ситуации. Хочу признать, что у нас на самом деле нет так называемой «дорожной карты» наших долгосрочных действий. Мы стремимся двигаться вперед малыми, но верными шагами, внимательно отслеживая реакции и последствия каждого шага. В то же время мы упорно призываем международное сообщество сделать все, что в его силах, дабы оказать всемерную помощь Ливану в это трудное время».