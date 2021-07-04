В сентябре Папа Франциск посетит с Апостольским визитом Венгрию и Словакию

После чтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 4 июля Папа Франциск сообщил, что в сентябре он намеревается посетить Венгрию и Словакию и заверил в своей молитве всех тех, кто в настоящее время занят подготовкой этого визита.

«Я рад вам сообщить, – сказал Святейший Отец, – что с 12 по 15 сентября этого года, если будет на то воля Божия, я поеду в Будапешт, а затем в Словакию. В столице Венгрии пройдут торжества в связи завершением Международного Евхаристического Конгресса, а затем я нанесу визит в Словакию. Я искренне благодарен всем, кто готовит эту мою поездку и молюсь за них».

Несколько больше подробностей о предстоящем Апостольском визите сообщил директор Зала печати Святого Престола Маттео Бруни. По его словам 12 сентября Папа Франциск возглавит Святую Мессу в Будапеште, коей завершится 52-й Международный Евхаристический Конгресс. В последующие несколько дней Преемник Святого Петра посетит Словакию, где посетит города Братиславу, Прешов, Кошице и Шаштин-Страже. Программа визита будет обнародована позднее.

По материалам Vatican News