Святейший Отец перенес епархиальные празднования ВДМ на воскресенье Христа, Царя Вселенной

Святейший Отец перенес епархиальные празднования ВДМ на воскресенье Христа, Царя Вселенной

Ноябрь 23, 2020

 перенес празднование Всемирного Дня Молодежи на епархиальном уровне с Вербного воскресенья на торжество Господа Нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной.

О своем решении Святейший Отец сообщил вчера, во время церемонии передачи символов Всемирных дней молодежи, которая прошла в базилике св. Петра в Ватикане.

“В то время, как мы готовимся к следующему межконтинентальному Всемирному Дню Молодежи, я хотел бы напомнить о его праздновании в поместных Церквях. Спустя 35 лет после учреждения ВДМ, выслушав различные мнения, а также после консультаций с Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни, ответственным за молодежное пастырство, я решил решил перенести – начиная со следующего года – празднование Всемирного дня молодёжи на епархиальном уровне с Вербного воскресенья на воскресенье Христа Царя вселенной”, – сказал Папа Франциск, подчеркнув, что в центре внимания и в дальнейшем остаётся тайна Иисуса Христа, Искупителя человечества, как это всегда подчеркивал святой Иоанн Павел II, инициатор и покровитель Всемирных дней молодёжи.

«Дорогие юноши и девушки, своей жизнью кричите о том, что живет и царствует — Господь! Потому что если вы будет молчать, то будет вопиять камни!» – призвал Папа, после чего молодежь из Панамы передала ровесникам из Португалии крест и икону Пресвятой Богородицы «Спасение римского народа» (Salus popoli romani).

Напомним, епархии отмечают в период между крупными межконтинентальными мероприятиями, которые проводятся каждые 2-3 года в месте, выбранном Епископом Рима. Последний международный ВДМ состоялся в Панаме в 2019 году, а его преемницей стала , хотя пандемия и изменила дату его проведения.

Следующий молодежный католический форум планируется провести в 2023 году в Лиссабоне.

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