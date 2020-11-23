Святейший Отец перенес епархиальные празднования ВДМ на воскресенье Христа, Царя Вселенной

Папа Франциск перенес празднование Всемирного Дня Молодежи на епархиальном уровне с Вербного воскресенья на торжество Господа Нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной.

О своем решении Святейший Отец сообщил вчера, во время церемонии передачи символов Всемирных дней молодежи, которая прошла в базилике св. Петра в Ватикане.

“В то время, как мы готовимся к следующему межконтинентальному Всемирному Дню Молодежи, я хотел бы напомнить о его праздновании в поместных Церквях. Спустя 35 лет после учреждения ВДМ, выслушав различные мнения, а также после консультаций с Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни, ответственным за молодежное пастырство, я решил решил перенести – начиная со следующего года – празднование Всемирного дня молодёжи на епархиальном уровне с Вербного воскресенья на воскресенье Христа Царя вселенной”, – сказал Папа Франциск, подчеркнув, что в центре внимания и в дальнейшем остаётся тайна Иисуса Христа, Искупителя человечества, как это всегда подчеркивал святой Иоанн Павел II, инициатор и покровитель Всемирных дней молодёжи.

«Дорогие юноши и девушки, своей жизнью кричите о том, что Христос живет и царствует Христос — Господь! Потому что если вы будет молчать, то будет вопиять камни!» – призвал Папа, после чего молодежь из Панамы передала ровесникам из Португалии крест и икону Пресвятой Богородицы «Спасение римского народа» (Salus popoli romani).

Напомним, епархии отмечают Всемирный День Молодежи в период между крупными межконтинентальными мероприятиями, которые проводятся каждые 2-3 года в месте, выбранном Епископом Рима. Последний международный ВДМ состоялся в Панаме в 2019 году, а его преемницей стала Португалия, хотя пандемия и изменила дату его проведения.

Следующий молодежный католический форум планируется провести в 2023 году в Лиссабоне.