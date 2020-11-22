На Мессе в торжество Христа Царя Вселенной Папа Франциск обратился к молодежи

Утром 22 ноября, в праздник Христа Царя Вселенной, Папа Франциск совершил Святую Мессу в соборе Святого Петра и в конце богослужения передал знаки Всемирного дня молодёжи делегации из Португалии, на территории которой этот форум будет проходить в 2023 году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Святейший Отец остановился на словах Иисуса из Евангелия от Матфея: накануне Страстей Господь выражает Свою волю ученикам и заявляет, что добро в отношении нуждающихся будет сделано лично Ему (см. Мф 25,37-40). Дела милосердия, отметил Папа, делают нашу жизнь вечной, но совершаем ли мы их для неимущих, которые не смогут нам отплатить взаимностью? Папа Франциск привёл в пример святого Мартина Турского, который поделился плащом с бедным, а затем имел видение Иисуса, подтвердившего, что этот поступок был совершён для Бога.

Обращаясь к молодым людям, Святейший Отец призвал их не стоять на обочине жизни, но стремиться к высоким целям с радостью и смелостью, осуществлять мечты Бога об этом мире, постигая красоту жизни, в которой самые прекрасные дела относятся к милосердию: они больше всего прославляют Бога. Всё зависит от нашего сегодняшнего выбора, который однажды станет решающим на Страшном Суде. Этот выбор, в свою очередь, зависит от нашей любви: полноту жизни можно обрести, только отдавая себя другим.

Ежедневный выбор в пользу милосердия непрост: существует множество препятствий, продиктованных эгоизмом, но необходимо сделать выбор между тем, «чего мне хочется», и тем, «что полезно и нужно». Смело выбирая второе, мы можем пойти дорогой любви и обрести на ней радость.

Святая Месса завершилась передачей символических знаков Всемирных дней молодёжи – деревянного креста и списка чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Спасение римского народа» (Salus popoli romani). Этот жест, отметил Папа, является «важным шагом в паломничестве, которое приведёт нас в Лиссабон в 2023 году».

Далее Святейший Отец сказал, что после консультаций с Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни он решил перенести – начиная со следующего года – празднование Всемирного дня молодёжи на епархиальном уровне с Вербного воскресенья на воскресенье Христа Царя Вселенной. В центре внимания всегда остаётся тайна Иисуса Христа, Искупителя людей, что всегда подчеркивал святой Иоанн Павел II, инициатор и покровитель Всемирных дней молодёжи, подчеркнул Папа Франциск.

Святая Месса 22 ноября 2020 г.: