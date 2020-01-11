Архиепископ Челестино Мильоре станет Апостольским нунцием во Франции

Папа Франциск назначил Апостольским нунцием во Франции Высокопреосвященного Челестино Мильоре, титулярного архиепископа Каноссы, до настоящего момента нунция в Российской Федерации и в Узбекистане. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В декабре 2019 года Папа принял отставку от должности Апостольского нунция во Франции Его Преосвященства Луиджи Вентуры. Архиепископ подал прошение об отставке по причине преклонного возраста – по достижении 75 лет. В ожидании прибытия преемника архиепископа Вентуры руководство нунциатурой осуществлял монсеньор Андреа Ферранте, первый советник нунциатуры, назначенный управляющим делами.

Против архиепископа Луиджи Вентуры были выдвинуты по меньшей мере четыре обвинения, три из которых – в сексуальных домогательствах. В июле этого года Святейший Престол отказался от юрисдикционного иммунитета, которым пользовался Апостольский нунций во Франции.