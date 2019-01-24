Апостольское путешествие в Панаму: пресс-конференция Папы во время полета (+ ФОТО)

Как уже сообщалось, утром 23 января начался XXVI зарубежный Апостольский визит Папы Франциска. Во время большого перелёта по пути в Панаму Папа пообщался на борту самолета с сопровождающими его журналистами.

Поздоровавшись с представителями средств массовой коммуникации, Святейший Отец анонсировал свой визит в Японию, сообщил о других путешествиях, высказался о миграции и почтил память их недавно умершего коллеги из ТАСС.

«В ноябре я отправлюсь в Японию», — сообщил Папа, отвечая на вопрос японской журналистки о возможности визита в эту страну.

Так же предстоятель Католической Церкви отметил, что хотел бы посетить и Ирак, но местные епископы утверждают, что в настоящее время это пока ещё довольно опасно.

Одна из журналисток передала Папе рисунок с изображением молодого мигранта, который погиб в море. Святейший Отец заметил, что хотел бы посвятить больше времени этой теме во время обратного перелета. Отвечая на вопрос про стену, строящуюся на границе между Мексикой и США с целью остановить поток мигрантов, Папа заметил, что «страх делает нас безумными».

Ранее уже сообщалось, что во время этой пресс-конференции Папа Франциск призвал почтить помять корреспондента ТАСС Алексея Букалова, сопровождавшего Святейшего Отца во всех его предыдущих апостольских поездках. «Сегодня первый рейс без вашего коллеги, которого я очень любил, без Алексея Букалова из ТАСС. — сказал Папа. – Это был человек большого гуманизма. Гуманизма, который не боится ничего человеческого до самых низов и не боится Божественного до самых высот. Человек, способный кратко излагать в стиле Достоевского».

Святейший Отец попросил всех соблюсти минуту молчания в память о российском журналисте и затем вознес молитву «Отче наш». Все журналисты на борту самолета почтили память коллеги, скончавшегося 27 декабря, аплодисментами, как это принято в Италии.

Журналист-международник, на протяжении многих лет возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане был одним из «ветеранов» Папских путешествий. Он был первым российским журналистом, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках и оставался в папском пуле более 20 лет.



Комментарий главы Ватиканского пресс-центра.

Отвечая за вопрос журналистов, исполняющий обязанности директора Ватиканского пресс-центра Алессандро Джизотти пояснил:

«Апостольское путешествие в Японию еще находится на стадии изучения. Как уже не раз подчеркивал Святейший Отец, он имеет действительно большое желание посетить эту страну. Что же касается его вероятного Апостольского путешествия в Ирак, то, как уже ранее заявлял Государственный Секретарь Ватикана кардинал Пьетро Парллин по возвращении из поездки в эту страну в декабре, на данный момент не существует возможности для визита туда Папы Римского».



По материалам Vatican News