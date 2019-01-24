Апостольское путешествие в Панаму: пресс-конференция Папы во время полета (+ ФОТО)

Апостольское путешествие в Панаму: пресс-конференция Папы во время полета (+ ФОТО)

Январь 24, 2019

Как уже сообщалось, утром 23 января начался XXVI зарубежный Апостольский визит Папы Франциска. Во время большого перелёта по пути в Панаму Папа пообщался на борту самолета с сопровождающими его журналистами.

Поздоровавшись с представителями средств массовой коммуникации, Святейший Отец анонсировал свой визит в Японию, сообщил о других путешествиях, высказался о миграции и почтил память их недавно умершего коллеги из ТАСС.

«В ноябре я отправлюсь в Японию», — сообщил Папа, отвечая на вопрос японской журналистки о возможности визита в эту страну.

Так же предстоятель Католической Церкви отметил, что хотел бы посетить и Ирак, но местные епископы утверждают, что в настоящее время это пока ещё довольно опасно.

Одна из журналисток передала Папе рисунок с изображением молодого мигранта, который погиб в море. Святейший Отец заметил, что хотел бы посвятить больше времени этой теме во время обратного перелета. Отвечая на вопрос про стену, строящуюся на границе между Мексикой и США с целью остановить поток мигрантов, Папа заметил, что «страх делает нас безумными».

Ранее уже сообщалось, что во время этой призвал почтить помять корреспондента ТАСС Алексея Букалова, сопровождавшего Святейшего Отца во всех его предыдущих апостольских поездках. «Сегодня первый рейс без вашего коллеги, которого я очень любил, без Алексея Букалова из ТАСС. — сказал Папа. – Это был человек большого гуманизма. Гуманизма, который не боится ничего человеческого до самых низов и не боится Божественного до самых высот. Человек, способный кратко излагать в стиле Достоевского».

Святейший Отец попросил всех соблюсти минуту молчания в память о российском журналисте и затем вознес молитву «Отче наш». Все на борту самолета почтили память коллеги, скончавшегося 27 декабря, аплодисментами, как это принято в Италии.

Журналист-международник, на протяжении многих лет возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане был одним из «ветеранов» Папских путешествий. Он был первым российским журналистом, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках и оставался в папском пуле более 20 лет.


Комментарий главы Ватиканского пресс-центра.

Отвечая за вопрос журналистов, исполняющий обязанности директора Ватиканского пресс-центра пояснил:

«Апостольское путешествие в Японию еще находится на стадии изучения. Как уже не раз подчеркивал Святейший Отец, он имеет действительно большое желание посетить эту страну. Что же касается его вероятного Апостольского путешествия в Ирак, то, как уже ранее заявлял Государственный Секретарь Ватикана кардинал Пьетро Парллин по возвращении из поездки в эту страну в декабре, на данный момент не существует возможности для визита туда Папы Римского».


По материалам Vatican News

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