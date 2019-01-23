Папа Франциск почтил память российского журналиста

Приветствуя журналистов на борту самолета по пути в Панаму, Папа Франциск помянул корреспондента ТАСС Алексея Букалова, сопровождавшего Святейшего Отца во всех его апостольских поездках.

Подробности сообщила корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Сегодня первый рейс без вашего коллеги, которого я очень любил, без Алексея Букалова из ТАСС. — сказал Папа. – Это был человек большого гуманизма. Гуманизма, который не боится ничего человеческого до самых низов и не боится Божественного до самых высот. Человек, способный кратко излагать в стиле Достоевского».

Святейший Отец попросил всех соблюсти минуту молчания в память о российском журналисте и затем вознес молитву «Отче наш».

Все журналисты на борту самолета почтили память коллеги, скончавшегося 27 декабря, аплодисментами, как это принято в Италии.