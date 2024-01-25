Апостольское обращение Laudate Deum Папы Франциска
АПОСТОЛЬСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
LAUDATE DEUM
СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА
ФРАНЦИСКА
ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ
В СВЯЗИ С КЛИМАТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
1. «Славьте Бога за все Его создания». Это послание святой Франциск Ассизский провозглашал своей жизнью, своими песнопениями и всеми своими действиями. Таким образом он принял приглашение библейских псалмов и отразил чуткость Иисуса к творениям Отца: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6:28-29). «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога» (Лк. 12:6). Как можно не восхищаться этой нежностью Иисуса ко всем существам, сопровождающим нас на пути!
2. Восемь лет прошло с тех пор, как я опубликовал энциклику Laudato Si’, в которой хотел поделиться со всеми вами, моими братьями и сестрами нашей страдающей планеты, своей искренней обеспокоенностью по поводу заботы о нашем общем доме. Однако с течением времени я понял, что наши ответы не были достаточными, а мир, в котором мы живем, разрушается и, возможно, приближается к критическому моменту. Кроме того, неоспоримо, что последствия изменения климата будут все чаще наносить ущерб жизни и семьям многих людей. Мы ощутим его последствия в области здравоохранения, источников занятости, доступа к ресурсам, жилью, в вынужденных миграциях и т. д.
3. Это глобальная социальная проблема, тесно связанная с достоинством человеческой жизни. Епископы США очень хорошо выразили этот социальный смысл нашей озабоченности изменением климата, который выходит за рамки чисто экологического подхода, поскольку «наша забота друг о друге и наша забота о Земле тесно взаимосвязаны. Изменение климата — один из главных вызовов, стоящих перед обществом и мировым сообществом. Последствия изменения климата ложатся на плечи наиболее уязвимых слоев населения, как в нашей стране, так и во всем мире»[1]. В нескольких словах епископы, собравшиеся на Синод по Панамазонскому региону, выразили то же самое: «Нападения на природу имеют последствия для жизни людей»[2]. И чтобы прямо сказать, что это уже не второстепенный или идеологический вопрос, а драма, которая вредит всем нам, африканские епископы заявили, что изменение климата представляет «трагический и яркий пример структурного греха»[3].
4. Размышления и информация, которые мы можем собрать за эти прошедшие восемь лет, позволяют нам уточнить и дополнить то, что мы изложили некоторое время назад. По этой причине, а также потому, что сейчас ситуация еще более актуальна, я пожелал поделиться с вами этими страницами.
1. Глобальный климатический кризис
5. Несмотря на все попытки отрицать, скрыть, затушевать или приуменьшить проблему, признаки изменения климата налицо и становятся все более очевидными. Никто не может игнорировать тот факт, что в последние годы мы наблюдаем экстремальные погодные явления, частые периоды необычной жары, засухи и другие крики протеста со стороны Земли, которые являются лишь некоторыми ощутимыми проявлениями тихой болезни, затрагивающей всех. Конечно, не каждую конкретную катастрофу следует связывать с глобальным изменением климата. Однако достоверно известно, что определенные изменения климата, спровоцированные человечеством, заметно повышают вероятность возникновения экстремальных явлений, которые становятся все более частыми и интенсивными. Так, известно, что при повышении глобальной температуры на 0,5 °С в одних районах увеличиваются интенсивность и частота сильных дождей и наводнений, в других — сильных засух, в третьих — экстремальной жары, в четвертых — обильных снегопадов[4]. Если до сих пор периоды жары случались несколько раз в год, то что будет, если глобальная температура повысится на 1,5 °С, к чему мы приближаемся? Жара будет случаться гораздо чаще и с большей интенсивностью. Если температура поднимется выше 2 °С, то ледяные шапки Гренландии и значительной части Антарктиды[5] полностью растают, что приведет к тяжелейшим последствиям для всех.
Сопротивление и растерянность
6. В последние годы некоторые предпочитают оспаривать эти факты. Они приводят якобы солидные научные данные, например, о том, что на планете всегда были и будут периоды похолодания и потепления. При этом они забывают упомянуть еще одно важное обстоятельство: то, что мы наблюдаем в настоящее время, является необычайным ускорением потепления, причем с такой скоростью, что для его подтверждения потребуется всего одно поколение, а не столетия или тысячелетия. Повышение уровня Мирового океана и таяние ледников человек может легко ощутить уже при жизни, и, возможно, уже через несколько лет многие группы населения будут вынуждены переезжать в связи с этими фактами.
7. Для того чтобы высмеять тех, кто говорит о глобальном потеплении, указывают на то, что периодически случаются периоды резкого похолодания. При этом умалчивается, что эти и другие необычные симптомы — не что иное, как различные альтернативные проявления одной и той же причины: глобального дисбаланса, провоцирующего потепление планеты. Засухи и наводнения, пересыхающие озера, снесенные землетрясениями и наводнениями населенные пункты в конечном счете имеют одну и ту же причину. В то же время, если мы говорим о глобальном явлении, нельзя путать его со спорадическими явлениями, в значительной степени объясняемыми местными факторами.
8. Недостаток информации приводит к путанице между крупномасштабными климатическими прогнозами, которые охватывают длительные периоды времени — речь идет как минимум о десятилетиях, — и прогнозами погоды, которые могут охватывать в лучшем случае несколько недель. Когда мы говорим об изменении климата, мы имеем в виду глобальную действительность — и постоянные локальные вариации, — которая сохраняется в течение нескольких десятилетий.
9. Пытаясь упростить действительность, есть те, кто возлагает ответственность на бедных, поскольку они многодетны, и даже пытаются решить проблему путем калечения женщин в менее развитых странах. Как обычно, кажется, что во всем виноваты бедные. Однако реальность такова, что небольшой процент богатых загрязняет планету больше, чем беднейшие 50% всего ее населения, а выбросы на душу населения в богатых странах намного больше, чем в бедных[6]. Как можно забыть о том, что Африка, где проживает более половины беднейшего населения планеты, ответственна за минимальную долю исторических выбросов?
10. Нередко можно услышать и о том, что усилия по смягчению последствий изменения климата путем сокращения использования ископаемого топлива и разработки более экологически чистых источников энергии приведут к сокращению числа рабочих мест. На самом деле миллионы людей теряют работу из-за различных последствий изменения климата. Повышение уровня моря, засуха и другие явления, влияющие на состояние планеты, оставляют многих людей без работы. И наоборот, переход на возобновляемые виды энергии при правильном управлении, а также адаптация к ущербу, наносимому изменением климата, способны создать бесчисленное количество рабочих мест в различных отраслях. Это требует от политиков и руководителей предприятий уже сейчас уделять этому внимание.
Человеческие причины
11. Сомневаться в антропогенном — «антропном» — происхождении изменений климата уже невозможно. Давайте посмотрим почему. Концентрация парниковых газов в атмосфере, вызывающая глобальное потепление, до XIX века была стабильной и не превышала 300 частей на миллион по объему. Но в середине того же столетия в связи с развитием промышленности выбросы стали увеличиваться. За последние пятьдесят лет этот рост значительно ускорился, что подтверждает обсерватория Мауна-Лоа, которая с 1958 г. ежедневно проводит измерения содержания углекислого газа. Пока я писал Laudato Si’, они достигли исторического максимума — 400 частей на миллион, — а в июне 2023 г. — 423 частей на миллион[7]. Более 42% всех чистых выбросов с 1850 г. были произведены после 1990 г.[8]
12. В то же время мы подтвердили, что в последние пятьдесят лет температура повышалась с беспрецедентной скоростью, большей, чем когда-либо за последние две тысячи лет. В этот период наблюдалось потепление на 0,15 °С за десятилетие, что вдвое больше, чем за последние 150 лет. С 1850 г. глобальная температура повысилась на 1,1 °С, что еще сильнее отразилось на полярных регионах. При таких темпах возможно, что уже через десять лет мы достигнем рекомендуемого максимального глобального предела в 1,5 °С[9]. Это повышение произошло не только на поверхности Земли, но и на несколько километров выше в атмосфере, на поверхности океанов и даже в их глубинах на сотни метров. Таким образом, усилилось закисление морей и снизился уровень кислорода в них. Ледники отступают, снежный покров уменьшается, а уровень Мирового океана постоянно повышается[10].
13. Невозможно скрыть взаимосвязь этих глобальных климатических явлений и ускоренного роста выбросов парниковых газов, особенно с середины ХХ века. Подавляющее большинство ученых, специализирующихся на климате, подтверждают эту взаимосвязь, и лишь очень небольшой процент из них пытается опровергнуть эти данные. К сожалению, климатический кризис не очень интересует великие экономические державы, для которых главное — получение максимальной прибыли при минимальных затратах и в кратчайшие сроки.
14. Я чувствую себя обязанным сделать эти пояснения, которые могут показаться очевидными, из-за некоторых пренебрежительных и едва ли обоснованных мнений, с которыми я сталкиваюсь даже в Католической Церкви. Однако мы уже не можем сомневаться в том, что причиной необычайной быстроты этих опасных изменений является факт, который невозможно скрыть: грандиозные инновации, связанные с бесконтрольным вмешательством человека в природу в течение последних двух столетий. События естественного происхождения, обычно вызывающие потепление, такие как извержения вулканов и другие, недостаточны для объяснения масштабов и скорости изменений последних десятилетий[11]. Изменение среднегодовых приземных температур не может быть объяснено иначе как результат увеличения содержания парниковых газов.
Ущерб и риски
15. Некоторые последствия климатического кризиса уже необратимы, по крайней мере, в течение нескольких сотен лет, например повышение глобальной температуры Мирового океана, его закисление и уменьшение содержания кислорода. Океанские воды обладают тепловой инерцией, и для нормализации их температуры и солености требуются столетия, что влияет на выживание многих видов. Это один из многих признаков того, что другие обитатели этого мира перестали быть нашими спутниками на этом пути и стали нашими жертвами.
16. То же самое можно сказать и об уменьшении площади континентальных ледяных покровов. Таяние полюсов не удастся обратить вспять в течение сотен лет. Что касается климата, то существуют факторы, которые сохраняются в течение длительного времени независимо от событий, которые могли их вызвать. По этой причине мы уже не в состоянии остановить тот колоссальный ущерб, который нанесли. У нас почти нет времени, чтобы предотвратить еще более трагический урон.
17. Некоторые апокалиптические диагнозы вполне могут показаться мало или недостаточно обоснованными. Это не должно заставлять нас игнорировать реальную возможность того, что мы приближаемся к критическому моменту. Малые изменения могут вызвать большие, непредвиденные и, возможно, уже необратимые, что обусловлено факторами инерции. В итоге это приведет к каскаду событий, имеющих эффект снежного кома. В таких случаях всегда бывает слишком поздно, поскольку никакое вмешательство уже не сможет остановить начавшийся процесс. Обратной дороги нет. Мы не можем с уверенностью утверждать, что все это произойдет, исходя из нынешних условий. Но несомненно, что такая возможность сохраняется, если принять во внимание уже происходящие явления, повышающие чувствительность климата, такие как сокращение ледяного покрова, изменение океанических течений, вырубка тропических лесов, таяние вечной мерзлоты в России и т. д.[12].
18. Следовательно, срочно требуется более широкая перспектива, которая позволила бы нам не только оценить чудеса прогресса, но и обратить серьезное внимание на другие последствия, которые, вероятно, невозможно было себе представить столетие назад. От нас требуется не что иное, как определенная ответственность за то наследие, которое мы оставим после себя, покинув этот мир.
19. Наконец, можно добавить, что пандемия COVID-19 показала тесную связь жизни человека с жизнью других живых существ и с окружающей природой. Но особенно ярко она подтвердила, что то, что происходит в одной части света, отражается на всей планете. Это позволяет мне привести два убеждения, которые я повторяю снова и снова: «все взаимосвязано» и «никто не спасется в одиночку».
2. Растущая технократическая парадигма
20. В Laudato Si’ я предложил краткое резюме технократической парадигмы, лежащей в основе нынешнего процесса экологического упадка. Это «искаженный способ понимания жизни и действий человечества, противоречащий реальности вплоть до ее разрушения»[13]. По сути он заключается в том, что «реальность, благо и истина спонтанно проистекают из самого могущества технологии и экономики»[14]. Как логическое следствие этого, становится легко «перейти к идее о бесконечном и неограниченном росте, столь наполнявшей энтузиазмом экономистов, а также теоретиков финансов и технологии»[15].
21. В последние годы мы смогли подтвердить этот диагноз и одновременно стали свидетелями нового продвижения вышеописанной парадигмы. Искусственный интеллект и последние технологические новинки исходят из представления о человеке, не имеющем границ, способности и возможности которого могут быть бесконечно расширены благодаря технологиям. Таким образом, технократическая парадигма чудовищным образом подпитывает сама себя.
22. Безусловно, природные ресурсы, необходимые технологиям, такие как литий, кремний и многие другие, не безграничны, но более серьезной проблемой является идеология, лежащая в основе навязчивой идеи: увеличить человеческое могущество до немыслимых пределов, перед которыми нечеловеческая реальность — всего лишь ресурс, находящийся в его распоряжении. Все сущее перестает быть даром, за который нужно благодарить, который нужно ценить и беречь, и становится рабом, жертвой любой прихоти человеческого разума и его возможностей.
23. Страшно осознавать, что возможности, увеличенные технологиями, «дают тем, кто обладает знанием — и особенно экономическим потенциалом, чтобы всем этим пользоваться, — впечатляющее господство над человеческим родом и всем миром. Никогда еще человечество не обладало такой властью над самим собой, и если посмотреть на использование достижений, то ничто не гарантирует, что они будут употреблены во благо… В каких руках находится и в какие может попасть эта власть? Чрезвычайно опасно, что она сосредоточена у малой части человечества»[16].
Переосмысление использования власти
24. Не всякое увеличение могущества представляет собой прогресс для человечества. Достаточно вспомнить «восхитительные» технологии, которые использовались для уничтожения населения, сброса атомных бомб и истребления этнических групп. Были исторические моменты, когда наше восхищение прогрессом ослепляло нас ужасом его последствий. Но этот риск существует всегда, поскольку «огромный технологический рост не сопровождался развитием человека в плане ответственности, ценностей и сознательности… В этом смысле человек наг и предоставлен своему собственному, продолжающему усиливаться могуществу, не имея средств контроля над ним. Возможно, человек и обладает поверхностными механизмами, но мы утверждаем, что у него отсутствуют достаточно устойчивые этика, культура и духовность, реально ограничивающие и сдерживающие его в рамках трезвого самообладания»[17]. Неудивительно, что столь огромная сила в таких руках способна уничтожить жизнь, а менталитет, свойственный технократической парадигме, ослепляет нас и не позволяет увидеть эту чрезвычайно серьезную проблему современного человечества.
25. В противовес этой технократической парадигме мы утверждаем, что окружающий нас мир не является объектом эксплуатации, безудержного использования и неограниченных амбиций. Мы также не можем полагать, что природа — это просто «декорация», на фоне которой мы строим свою жизнь и свои проекты. Ведь «мы включены в нее, мы – ее часть и мы пронизываем друг друга»[18], а значит, «мир созерцается не извне, а изнутри»[19].
26. Это само по себе исключает представление о человеке как о постороннем, чужеродном элементе, способном лишь наносить вред окружающей среде. Человек должен быть признан частью природы. Человеческая жизнь, интеллект и свобода — это элементы природы, обогащающие нашу планету, часть ее внутреннего устройства и равновесия.
27. Поэтому здоровая экология — это еще и результат взаимодействия человека с окружающей средой, как это происходит в культурах коренных народов и происходило на протяжении веков в различных регионах Земли. Человеческие группы часто «создавали» окружающую среду[20], перестраивая ее определенным образом, не разрушая и не подвергая опасности. Большая проблема современности заключается в том, что технократическая парадигма разрушила эти здоровые и гармоничные отношения. В любом случае, необходимость выхода за пределы этой парадигмы, столь вредной и разрушительной, будет заключаться не в отрицании человека, а во взаимодействии природных систем «с социальными системами»[21].
28. Нам необходимо переосмыслить, в частности, вопрос о человеческой власти, ее значении и пределах. Ведь за несколько десятилетий наше могущество неистово возросло. Мы добились впечатляющих и потрясающих технологических успехов и не осознали, что при этом превратились в крайне опасных созданий, способных угрожать жизни многим другим существам и нашему собственному выживанию. Сегодня уместно повторить ироническое высказывание В. С. Соловьева о «веке, который был настолько передовым, что фактически стал последним»[22]. Нам нужны ясность и честность, чтобы вовремя понять, что наша власть и производимый нами прогресс оборачиваются против нас[23].
Этический стимул
29. Этический декаданс реальной власти маскируется с помощью маркетинга и ложной информации — полезных инструментов в руках тех, кто обладает большими ресурсами для их использования с целью формирования общественного мнения. С помощью этих средств всякий раз, когда планируется реализовать проект, связанный со значительными изменениями в окружающей среде или высоким уровнем загрязнения, люди обнадеживают жителей этой территории, говоря о местном прогрессе, который он сможет породить, или о потенциале экономического роста, занятости и развития человеческих возможностей, который он будет означать для их детей. Однако в действительности, похоже, нет никакой реальной заинтересованности в будущем этих людей, поскольку им не объясняют, что проект приведет к опустошению их земель, снижению качества их жизни, появлению пустынного и малопригодного для обитания ландшафта, лишенного жизни, радости общения и надежды на будущее, а также к глобальному ущербу, который в конечном итоге нанесет вред и многим другим людям.
30. Достаточно вспомнить сиюминутный ажиотаж, вызванный деньгами, полученными в обмен на захоронение ядерных отходов в определенном месте. Дом, который можно было купить на эти деньги, превратился в могилу из-за разгула болезней. И я говорю это не от переполняющего меня воображения, а на основании того, что мы видели. Можно сказать, что это крайний пример, но в таких случаях не может быть и речи о «меньшем» ущербе, так как именно накопление ущерба, считавшегося допустимым, и привело нас к той ситуации, в которой мы сейчас находимся.
31. Эта ситуация связана не только с физикой или биологией, но и с экономикой, с тем, как мы ее представляем. Менталитет максимальной выгоды при минимальных затратах, замаскированный под разумность, прогресс и иллюзорные обещания, делает невозможной любую искреннюю заботу о нашем общем доме и реальную озабоченность помощью бедным и нуждающимся, отвергнутым нашим обществом. В последние годы мы можем констатировать, что, пораженные и взволнованные обещаниями всевозможных лжепророков, сами бедные порой становятся жертвами иллюзий о мире, который строится не для них.
32. Ошибочные представления складываются и о понятии «меритократия», которое воспринимается как «заслуженная» человеческая сила, которой все должно быть подчинено, под властью тех, кто родился с большими возможностями и преимуществами. Здоровое отношение к ценности упорного труда, развития собственных способностей и похвального духа инициативы — это одно, но если не стремиться к подлинному равенству возможностей, то «меритократия» легко может превратиться в ширму, еще прочнее закрепляющую привилегии немногих, наделенных большой властью. По этой извращенной логике, почему их должен волновать ущерб, наносимый нашему общему дому, если они чувствуют себя надежно защищенными финансовыми ресурсами, которые они заработали своими способностями и трудом?
33. По совести и с оглядкой на детей, которые будут расплачиваться за вред, причиненный их поступками, у нас неизбежно возникает вопрос о смысле: «В чем смысл моей жизни? В чем смысл моего пребывания на этой земле? И в чем конечный смысл всех моих трудов и усилий?»
3. Слабость международной политики
34. Хотя «история словно повернулась вспять… каждое поколение должно само вести битвы и одерживать победы, подобно прежним поколениям, но только ставя более высокие цели. Таков путь. Добро, наряду с любовью, справедливостью и солидарностью, не достигается раз и навсегда; его нужно завоевывать каждый день»[24]. Для достижения прочных и долговременных успехов я бы настаивал на том, что «следует отдавать предпочтение многосторонним межгосударственным соглашениям»[25].
35. Не стоит путать многостороннее межгосударственное сотрудничество с мировой властью, сосредоточенной в руках одного человека или элиты с чрезмерными полномочиями: «Когда обсуждают возможность учредить некую мировую власть, регулируемую правом, необязательно надо себе представлять личную власть»[26]. Речь идет, прежде всего, о «более эффективных всемирных организациях с полномочиями, позволяющими обеспечивать мировое общее благо, искоренение голода и нищеты и надежную защиту основных прав человека»[27]. Речь идет о том, что они должны быть наделены реальными полномочиями, чтобы «обеспечивать» достижение определенных важнейших целей. Таким образом может возникнуть многостороннее межгосударственное сотрудничество, не зависящее от меняющейся политической конъюнктуры или интересов немногих и обладающее стабильной эффективностью.
36. По-прежнему вызывает сожаление тот факт, что глобальные кризисы проходят впустую, когда они могли бы стать поводом для благотворных перемен[28]. Так случилось во время финансового кризиса 2007–2008 гг., а также кризиса COVID-19. Ведь «в реальных стратегиях, разработанных после кризиса, еще больше индивидуализма, меньше интеграции, больше свободы для реальных властителей, которые всегда умеют выйти сухими из воды»[29].
Реконфигурация многостороннего межгосударственного сотрудничества
37. Представляется, что в настоящее время стоит задача не столько сохранения старого устройства многостороннего межгосударственного сотрудничества, сколько его реконфигурации и обновления с учетом новой ситуации в мире. Я предлагаю вам признать, что «многочисленные объединения и организации гражданского общества восполняют слабости международного сообщества, недостаточную слаженность его действий в трудных ситуациях, недостаток внимания к основным правам человека»[30]. Например, Оттавский договор против применения, производства и накопления противопехотных мин — один из случаев, показывающих, как гражданское общество со своими организациями способно спровоцировать эффективные изменения, которые не под силу ООН. Таким образом, принцип субсидиарности применяется и к отношениям «глобальное — локальное».
38. В среднесрочной перспективе глобализация благоприятствует спонтанным культурным обменам, расширению взаимных знаний и процессам интеграции народов, что в итоге приводит к возникновению многостороннего сотрудничества «снизу», а не определяемого властными элитами. Требования, поднимающиеся снизу во всем мире, когда активисты из самых разных стран помогают и поддерживают друг друга, могут в итоге оказать давление на источники власти. Хочется надеяться, что это произойдет и в отношении климатического кризиса. Поэтому я еще раз повторяю, что «если граждане не контролируют политическую власть – национальную, региональную и муниципальную, – невозможно контролировать ущерб окружающей среде»[31].
39. Постмодернистская культура породила новую чувствительность к более уязвимым и менее сильным людям. Это замечание связано с тем, что в энциклике Fratelli Tutti я настаиваю на примате человеческой личности и защите ее достоинства вне зависимости от обстоятельств. Это еще один способ поощрения многостороннего сотрудничества ради решения реальных проблем человечества, обеспечивающего прежде всего уважение достоинства личности, таким образом, чтобы этика превалировала над местными или случайными интересами.
40. Речь идет не о замене политики, а о признании того, что возникающие силы становятся все более актуальными и на самом деле способны добиваться важных результатов в решении конкретных проблем, как это продемонстрировали некоторые из них во время пандемии. Сам факт того, что ответы на проблемы могут исходить от любой страны, какой бы маленькой она ни была, в итоге представляет многостороннее межгосударственное сотрудничество как неизбежный процесс.
41. Старая дипломатия, также переживающая кризис, продолжает демонстрировать свою важность и необходимость. Пока ей не удалось создать модель многосторонней дипломатии, способной реагировать на новое устройство мира, но если ей удастся измениться, она должна стать частью решения, поскольку опыт столетий также не может быть отброшен.
42. Наш мир стал настолько многополярным и в то же время настолько сложным, что для эффективного сотрудничества требуются иные рамки. Недостаточно думать только о балансе сил, необходимо также представить ответ на новые проблемы и реагировать с помощью глобальных механизмов на экологические, медицинские, культурные и социальные вызовы, особенно для того, чтобы закрепить уважение к базовым правам человека, социальным правам и защите нашего общего дома. Речь идет о создании глобальных и эффективных правил, которые позволят «обеспечить» эту глобальную защиту.
43. Все это предполагает разработку новой процедуры принятия решений и легитимации этих решений, поскольку та, которая была введена несколько десятилетий назад, не является достаточной и не представляется эффективной. В этих рамках обязательно должны быть предусмотрены пространства для диалога, консультаций, арбитража, разрешения конфликтов, контроля и, в конечном счете, своего рода расширенной «демократизации» в глобальном контексте, чтобы различные ситуации могли быть выражены и учтены. Нам больше не полезно поддерживать институты для сохранения прав более сильных, не заботясь о правах всех.
4. Конференции по климату: прогресс и неудачи
44. Вот уже несколько десятилетий представители более чем 190 стран периодически собираются для решения проблемы изменения климата. В 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) — договор, вступивший в силу после необходимой ратификации подписавшими его государствами в 1994 г. Ежегодно эти государства собираются на Конференции сторон конвенции (COP), верховном органе, принимающем решения. Некоторые из этих конференций были неудачными, как, например, Копенгагенская (2009 г.), другие же позволили сделать важные шаги вперед, как, например, COP-3 в Киото (1997 г.). Ее важный протокол поставил цель сократить общий объем выбросов парниковых газов на 5% по сравнению с 1990 г. Крайним сроком был установлен 2012 г., но цель, очевидно, не была достигнута.
45. Все стороны также взяли на себя обязательства по реализации программ адаптации с целью снижения последствий происходящего изменения климата. Также была предусмотрена помощь для покрытия расходов на эти меры в развивающихся странах. Фактически Протокол вступил в силу в 2005 году.
46. После этого было предложено создать механизм компенсации потерь и ущерба, вызванных изменением климата, который признает виновными в первую очередь более богатые страны и стремится компенсировать потери и ущерб, вызванные изменением климата в более уязвимых странах. Речь идет пока не о финансировании «адаптации» этих стран, а о компенсации уже понесенного ими ущерба. Этот вопрос стал предметом серьезных дискуссий на различных конференциях.
47. COP-21 в Париже (2015 г.) стала еще одним важным моментом, поскольку на ней было достигнуто соглашение, в котором приняли участие все желающие. Ее можно рассматривать как новое начало, учитывая, что ранее поставленные цели не были достигнуты. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Несмотря на то, что соглашение носит обязательный характер, не все его положения являются обязательствами в строгом смысле этого слова, а некоторые из них оставляют достаточно пространства для выбора. В любом случае, строго говоря, в соглашении не предусмотрены ни санкции в случае невыполнения обязательств, ни эффективные инструменты обеспечения их выполнения. В отношении развивающихся стран также предусмотрена определенная гибкость.
48. Парижское соглашение ставит перед собой широкую и амбициозную задачу: удержать рост средней глобальной температуры на уровне менее 2 °С по отношению к доиндустриальному уровню и с целью ее снижения до 1,5 °С. В настоящее время продолжается работа по закреплению конкретных процедур мониторинга и выработке общих критериев для сравнения целей различных стран. Это затрудняет более объективную (количественную) оценку реальных результатов.
49. После нескольких конференций со скудными результатами и разочарования COP-25 в Мадриде (2019 г.) появилась надежда, что на COP-26 в Глазго (2021 г.) эта инерция будет преодолена. По сути, ее результатом стало возобновление работы над Парижским соглашением, приостановленной из-за общих последствий пандемии. Кроме того, в документе присутствовало множество «рекомендаций», реальное действие которых вряд ли можно было предугадать. Предложения, направленные на обеспечение быстрого и эффективного перехода к альтернативным и менее загрязняющим окружающую среду видам энергии, не получили никакого развития.
50. COP-27 в Шарм-эш-Шейхе (2022 г.) с самого начала оказалась под угрозой из-за ситуации, сложившейся в результате вторжения в Украину, которое вызвало значительный экономический и энергетический кризис. Потребление углеводорода возросло, и все стремились накопить достаточные запасы. Развивающиеся страны рассматривали доступ к энергии и перспективы развития как неотложный приоритет. Была очевидна готовность признать тот факт, что горючее топливо по-прежнему обеспечивает 80% мировой энергии и что его использование продолжает расти.
51. Конференция в Египте — еще один пример сложности переговоров. Можно сказать, что она, по крайней мере, стала шагом вперед в консолидации системы финансирования «потерь и ущерба» в странах, наиболее пострадавших от климатических катастроф. Казалось бы, это дает новый голос и повышает роль развивающихся стран. Однако и здесь многие моменты остались неясными, прежде всего — конкретная ответственность стран, которые должны внести свой вклад.
52. Сегодня мы можем продолжать констатировать, что «соглашения имели низкий уровень реализации, поскольку не были установлены адекватные механизмы контроля, периодической проверки и санкций за их несоблюдение. Провозглашенные принципы еще ждут эффективных и гибких путей практической реализации»[32]. А также, что «международные переговоры не могут добиться значительного прогресса в связи с позицией стран, которые ставят свои национальные интересы выше глобального общего блага. Те, кто пострадает от последствий, которые мы пытаемся скрыть, будут помнить об этой бессовестности и безответственности»[33].
5. Что ожидать от COP-28 в Дубае?
53. Следующая Конференция сторон конвенции (COP-28) пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта страна Персидского залива известна как крупный экспортер ископаемого топлива, хотя она и сделала значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. При этом газовые и нефтяные компании планируют там новые проекты с целью дальнейшего увеличения добычи. Говорить о том, что надеяться не на что, было бы самоубийством, поскольку это означало бы подвергнуть все человечество, особенно самых бедных, наихудшим последствиям изменения климата.
54. Если мы уверены в способности людей преодолевать свои мелкие интересы и мыслить масштабно, мы можем продолжать надеяться, что COP-28 позволит решительно ускорить энергетический переход, взяв на себя эффективные обязательства, подлежащие постоянному мониторингу. Эта конференция может изменить направление движения, показав, что все, что было сделано с 1992 г., на самом деле серьезно и стоит усилий, иначе она станет большим разочарованием и поставит под угрозу все хорошее, что было достигнуто до сих пор.
55. Несмотря на многочисленные переговоры и соглашения, глобальные выбросы продолжают расти. Конечно, можно сказать, что без этих соглашений они увеличились бы еще больше. Тем не менее, в других темах, связанных с окружающей средой, при наличии воли были достигнуты весьма значительные результаты, как, например, в случае с защитой озонового слоя. Однако необходимый переход к экологически чистым источникам энергии, таким как ветровая и солнечная энергия, и отказ от ископаемого топлива не происходит с необходимой скоростью. Следовательно, все, что делается, рискует быть воспринято лишь как уловка для отвлечения внимания.
56. Мы должны выйти за рамки менталитета, когда кажется, что мы обеспокоены, но не имеем мужества, необходимого для существенных изменений. Мы знаем, что при таких темпах уже через несколько лет мы превысим максимальный рекомендуемый предел в 1,5 °C, а вскоре даже достигнем 3 °C, рискуя оказаться в критической ситуации. Даже если мы не достигнем этой точки невозврата, последствия будут катастрофическими, и придется принимать срочные меры, требующие огромных затрат и приводящие к тяжелым и невыносимым экономическим и социальным последствиям. Хотя меры, которые мы можем принять сейчас, и требуют значительных затрат, они будут становиться тем более обременительными, чем дольше мы будем ждать.
57. Я считаю необходимым настаивать на том, что «искать лишь техническое решение любой встающей перед нами экологической проблемы – значит изолировать то, с чем в реальности существует связь, и утаивать истинные, глубочайшие проблемы мировой системы»[34]. Действительно, перед лицом бедствий, которые необратимы в краткосрочной перспективе, необходимы шаги по адаптации. Кроме того, некоторые меры и технологические достижения, позволяющие поглощать или улавливать газовые выбросы, оказались многообещающими. Тем не менее, мы рискуем остаться в ловушке, заклеивая и замазывая внешние трещины, в то время как под ними ситуация продолжает ухудшаться, причем не без нашего вклада. Полагать, что все проблемы в будущем можно будет решить с помощью новых технических средств, — это своего рода убийственный прагматизм, подобный толканию снежного кома с холма.
58. Давайте раз и навсегда покончим с безответственными насмешками, которые представляют эту проблему как нечто исключительно экологическое, «зеленое», романтическое, часто подвергаемое осмеянию со стороны экономических интересов. Давайте наконец признаем, что это проблема человека и общества на всех уровнях, поэтому она требует всеобщего участия. На конференциях по климату, как правило, привлекают внимание действия групп, негативно изображаемых как «радикально настроенные». Но на самом деле они заполняют пространство, где в целом отсутствует общество, которое призвано оказывать здоровое «давление», поскольку каждая семья должна понять, что будущее ее детей находится под угрозой.
59. Если есть искренняя заинтересованность в том, чтобы COP-28 стала историческим событием, которое делает честь и облагораживает нас как людей, то можно надеяться только на обязательные формы энергетического перехода, которые отвечают трем условиям: они должны быть эффективными, обязательными и легко контролируемыми. Это необходимо для того, чтобы положить начало новому процессу, характеризующемуся тремя требованиями: он должен быть радикальным, интенсивным и рассчитывать на всеобщую приверженность. Пока все обстоит иначе, и только такой процесс может позволить международной политике вернуть доверие к себе, поскольку только таким конкретным образом можно существенно снизить уровень выбросов углекислого газа и со временем предотвратить еще большие беды.
60. Пусть участники Конференции будут стратегами, способными думать об общем благе и будущем своих детей больше, чем о сиюминутных интересах отдельных стран или бизнеса. Пусть таким образом они продемонстрируют благородство политики, а не ее позор. Для сильных мира сего я могу лишь повторить вопрос: «Почему же сегодня политики стремятся сохранить власть, которая запомнится неспособностью вмешаться, когда крайне необходимо это сделать?»[35]
6. Духовные основания
61. В этой связи я не могу не напомнить верующим католикам об основаниях, порожденных их верой. Я призываю моих братьев и сестер, исповедующих другие религии, делать то же самое, поскольку мы знаем, что подлинная вера не только придает силы человеческому сердцу, но и преображает жизнь, трансформирует наши цели и проливает свет на наши отношения с другими людьми и с творением в целом.
В свете веры
62. Библия говорит нам: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Ему принадлежит «земля и всё, что на ней» (Втор. 10:14). Поэтому Он говорит нам, что «землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25:23). Таким образом, «ответственность за землю, которая есть Божия, требует, чтобы человек, наделенный разумом, уважал законы природы и хрупкое равновесие между существами, населяющими этот мир»[36].
63. В то же время «совокупность Вселенной с ее множественными связями лучше всего показывает неисчерпаемое богатство Бога». Следовательно, ради мудрости, «мы нуждаемся в том, чтобы видеть разнообразие вещей в их множественных взаимосвязях»[37]. На этом пути мудрости для нас не является безразличным тот факт, что исчезает так много видов животных и что климатический кризис ставит под угрозу жизнь многих других существ.
64. Иисус «мог призывать других быть внимательными к красоте в мире, поскольку Сам был в постоянном контакте с природой и уделял ей внимание, исполненное любви и восхищения. Проходя по всем уголкам Своей земли, Он останавливался для созерцания красоты, семя которой заронил Его Отец, и призывал учеников улавливать в тварном мире Божественную весть»[38].
65. Таким образом, «творения этого мира уже не предстают для нас чисто природной реальностью, поскольку Воскресший таинственно окутывает их и направляет к полноте замысла. Даже полевые цветы и птицы, которых Он восхищенно созерцал своими человеческими очами, теперь наполнены Его светозарным присутствием»[39]. Если «вселенная развивается в Боге, Который наполняет ее всю, значит, есть тайна для созерцания в листике, в тропинке, в росе, в лице бедняка»[40]. Мир поет о бесконечной Любви — как же мы можем не заботиться о нем?
Странствие в общении и посвящении
66. Бог соединил нас со всеми своими творениями. Тем не менее технократическая парадигма может изолировать нас от окружающего мира и обмануть нас, заставив забыть, что весь мир — это «зона контакта»[41].
67. Иудео-христианское видение космоса отстаивает уникальную и центральную ценность человека среди чудесного ансамбля всех творений Бога, но сегодня мы вынуждены осознать, что это возможно только при «расположенном антропоцентризме». Иными словами, признать, что человеческая жизнь необъяснима и неустойчива без других существ. Ведь «как часть Вселенной… мы все, живые существа Вселенной, соединены невидимыми узами и образуем своего рода универсальную семью, превосходную общность, пробуждающую в нас священное, любящее и смиренное уважение»[42].
68. Это не продукт нашей собственной воли, его истоки лежат где-то в другом месте, в глубинах нашего существа, поскольку «Бог так тесно связал нас с окружающим миром, что опустошение земли — как всеобщая болезнь, и исчезновение того или иного вида можно оплакивать как нанесенное творению увечье»[43]. Так давайте же перестанем думать о человеке как об автономном, всемогущем и безграничном существе и начнем думать о себе иначе, более скромно, но более плодотворно.
69. Я обращаюсь ко всем с просьбой сопровождать это паломничество примирения с миром, который является нашим домом, и помочь сделать его более красивым, поскольку это обязательство связано с нашим личным достоинством и высшими ценностями. В то же время я не могу отрицать: необходимо быть честным и признать, что наиболее эффективные решения будут найдены не столько благодаря индивидуальным усилиям, но, прежде всего, благодаря крупным политическим решениям на национальном и международном уровнях.
70. Тем не менее, каждое малое дело помогает, и предотвращение повышения глобальной температуры на одну десятую градуса уже достаточно для того, чтобы облегчить страдания многих людей. Однако важно не столько количественное измерение, сколько осознание того, что без культурных изменений, без вызревания образа жизни и убеждений в обществе не может быть долгосрочных изменений, а без личных изменений не может быть культурных изменений.
71. Усилия домохозяйств по сокращению загрязнения и отходов, а также по разумному потреблению, формируют новую культуру. Сам факт изменения личных, семейных и общественных привычек способствует росту озабоченности невыполненными обязанностями политических секторов и возмущению отсутствием интереса со стороны власть имущих. Давайте осознаем, что даже если это не дает заметного эффекта сразу с количественной точки зрения, мы способствуем масштабным процессам трансформации, идущим из глубины общества.
72. Если учесть, что выбросы на одного человека в США примерно в два раза больше, чем у жителей Китая, и примерно в семь раз больше, чем в среднем по беднейшим странам[44], то можно утверждать, что широкое изменение безответственного образа жизни, связанного с западной моделью, имело бы значительный долгосрочный эффект. В результате, наряду с необходимыми политическими решениями, мы будем продвигаться по пути подлинной заботы друг о друге.
73. «Славьте Бога» — так называется это Обращение. Ведь когда человек претендует на то, чтобы занять место Бога, он становится своим злейшим врагом.
Рим, Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано, в праздник Святого Франциска Ассизского,
4 октября 2023 г., одиннадцатый год моего Понтификата.
ФРАНЦИСК
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Конференция Католических Епископов Соединенных Штатов, Глобальное изменение климата, 2019 г.
[2] Специальная Ассамблея Синода Епископов по Панамазонскому Региону, Заключительный документ, октябрь 2019 г., 10: AAS 111 (2019), 1744.
[3] Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара (SECAM), Коммюнике африканского диалога по климату, Найроби, 17 октября 2022 г.
[4] Ср. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), Изменение климата 2021, Физические научные основы, Кембридж и Нью-Йорк, 2021 г., B.2.2.
[5] Ср. Там же, Изменение климата 2023, Сводный отчет, резюме для политиков, B.3.2. Отчет за 2023 год см: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
[6] Ср. Программа ООН по окружающей среде, Доклад о разрыве в уровнях выбросов 2022 года: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022.
[7] См. Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Лаборатории по исследованию систем Земли, Лаборатория глобального мониторинга, Тенденции в атмосферном диоксиде углерода: https://www.gml.noaa.gov/ccgg/trends/.
[8] Ср. МГЭИК, Изменение климата 2023, Сводный отчет, резюме для политиков, A.1.3.
[9] См. Там же, B.5.3.
[10] Это данные МГЭИК, основанные на 34 тыс. исследований: Межправительственная группа по изменению климата (МГЭИК); ср. Сводный отчет Шестого доклада по оценке (20/03/2023): AR6 Сводный отчет: Изменение климата 2023 (ipcc.ch).
[11] Ср. МГЭИК, Изменение климата 2023, Сводный отчет, резюме для политиков, A.1.2.
[12] Ср. Там же.
[13] Энциклика Laudato Si’ (24 мая 2015 г.), 101: AAS 107 (2015), 887.
[14] Там же, 105: AAS 107 (2015), 889.
[15] Там же, 106: AAS 107 (2015), 890.
[16] Там же, 104: AAS 107 (2015), 888–889.
[17] Там же, 105: AAS 107 (2015), 889.
[18] Там же, 139: AAS 107 (2015), 903.
[19] Там же, 220: AAS 107 (2015), 934.
[20] Ср. С. Серлин, П. Вард, «Превращение окружающей среды в историческую. Введение», в С. Серлин, П. Вард, ред., «Конец природы: история и окружающая среда», Бейсингстрок-Нью-Йорк, 2009, 1–23.
[21] Энциклика Laudato Si’ (24 мая 2015 г.), 139: AAS 107 (2015), 903.
[22] Ср. «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об антихристе» Владимира Соловьева, Лондон, 1915, с. 197.
[23] Ср. Святой Павел VI, Обращение к ФАО по случаю ее 25-летия (16 ноября 1970 г.), 4: AAS 62 (1970), 833.
[24] Энциклика Fratelli Tutti (3 октября 2020 г.), 11: AAS 112 (2020), 972.
[25] Там же, 174: AAS 112 (2020), 1030.
[26] Там же, 172: AAS 112 (2020), 1029.
[27] Там же.
[28] Ср. Там же, 170: AAS 112 (2020), 1029.
[29] Там же.
[30] Там же, 175: AAS 112 (2020), 1031.
[31] Энциклика Laudato Si’ (24 мая 2015 г.), 179: AAS 107 (2015), 918.
[32] Там же, 167: AAS 107 (2015), 914.
[33] Там же, 169: AAS 107 (2015), 915.
[34] Там же, 111: AAS 107 (2015), 982.
[35] Там же, 57: AAS 107 (2015), 870.
[36] Там же, 68: AAS 107 (2015), 874.
[37] Там же, 86: AAS 107 (2015), 881.
[38] Там же, 97: AAS 107 (2015), 886.
[39] Там же, 100: AAS 197 (2015), 887.
[40] Там же, 233: AAS 107 (2015), 938.
[41] Ср. Д. Дж. Харауэй, «Когда встречаются виды», Миннеаполис, 2008, 205–249.
[42] Энциклика Laudato Si’ (24 мая 2015 г.), 89: AAS 107 (2015), 883.
[43] Апостольское обращение Evangelii Gaudium (24 ноября 2013 г.), 215: AAS 105
(2013), 1109.
[44] Ср. Программа ООН по окружающей среде, Доклад о разрыве в уровнях выбросов 2022 года: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022.
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