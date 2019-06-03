Апостольский визит Папы Франциска в Румынию завершился встречей в цыганском квартале

Посещением цыганского квартала города Блажа во второй половине дня в воскресенье 2 июня и встречей с местной общиной, на которой прозвучали извинения за проявления дискриминации имевшие место в прошлом, завершился Апостольский визит Папы Франциска в Румынию. Последняя его встреча на румынской земле проходила в греко-католической церкви Святого Андрея Первозванного и Священномученика Иоана Сучиу. С приветственным словом к Понтифику обратился священник — этнический цыган. Цыгане составляют 10% населения города Блажа.



«Я рад встрече с вами и благодарю вас за гостеприимство», – сказал Святейший Отец, обращаясь к священнику, который его приветствовал, и отметил, что он не ошибся, утверждая, что «в Христовой Церкви есть место для всех», в противном случае «это не была бы Христова Церковь». «Церковь – это место встречи, и мы обязаны помнить об этом не как о красивом слогане, но как о ядре нашей христианской идентичности», – продолжил он, добавляя: «Евангелие радости возвещается в радости встречи, в уверенности, что у нас есть Отец, Который нас любит».



Глава Католической Церкви отметил, что на его сердце лежит тяжелый камень из-за проявлений дискриминации, из-за многих обид, которыми подвергались цыгане. К сожалению, история свидетельствует, что это явление не было чуждым и для католиков. «Хочу попросить у вас прощения за это. Прошу прощения от имени Церкви у Господа и у вас за то, что на протяжении долгих веков мы вас дискриминировали, оскорбляли, смотрели на вас взглядом Каина, а не Авеля, за то, что не были способны оценить вас по достоинству, с уважением отнестись к вашим особенностям», – сказал он, пояснив, что Каину был безразличен его брат, а именно в безразличии «находят питательную среду многие предубеждения, вследствие чего разгорается злоба».



По словам Преемника Святого Петра, перед нами постоянно маячит развилка, принуждающая нас сделать решительный выбор между «цивилизацией любви и цивилизацией ненависти», между «путем примирения и путем мести». «Мы выбираем путь Иисуса. Это путь, требующий усилий, но он ведет к миру. И этот путь проходит через прощение», – заявил Папа, подчеркнув при этом, что «никогда одно зло не может исправить другое зло, а месть не может способствовать водворению справедливости».



Понтифик напомнил присутствующим, что они, как народ, весьма значимы для Церкви и не должны «бояться делиться и демонстрировать окружению свои особые характерные черты, которыми был отмечен их исторический путь и в которых мы сами, на самом деле, очень нуждаемся». Такими чертами являются ценность жизни и семьи в широком смысле этого слова, солидарность, гостеприимство, взаимопомощь, защита слабых членов общества, уважение к преклонному возрасту. «Так не лишайте же общество, в котором вы живете, этих прекрасных даров, но, со своей стороны, также будьте готовы получать всё то хорошее, что вам могут предложить другие люди. Участвуйте в построении более гуманного мира», – призвал Святейший Отец своих слушателей.



«Эта встреча, – сказал он в заключение, – является последней в ходе моего визита в Румынию. Я приехал в эту прекрасную и гостеприимную страну как паломник и брат, чтобы общаться. Я общался с вами и со многими другими людьми, и делал это для того, чтобы навести мосты между вашими сердцами и моим сердцем. Теперь я возвращаюсь домой, возвращаюсь духовно обогащенным».



Сразу же по окончании встречи в цыганском квартале Папа Франциск отбыл в аэропорт Сибиу, откуда, после краткой церемонии прощания, вылетел в Рим.



По материалам Vatican News