Апостольский визит Папы Франциска в Панаму завершился

Апостольский визит Папы Франциска в Панаму, проходивший с 22 по 28 января по случаю 34-го Всемирного Дня Молодежи, подошел к концу.

В последний день пребывания в этом центрально-американском государстве, в воскресенье 27 января, Святейший Отец отслужил заключительную Мессу ВДМ-2019, побывал в католическом центре для больных СПИДом «Дом Милосердного Самарянина», с пациентами и персоналом которого прочитал полуденную молитву «Ангел Господень», а затем встретился с волонтерами, обслуживавшими работу молодежного форума.

Утром 28 января Святейший Отец отбыл в Апостольскую Столицу.

Перед отлетом в панамском аэропорту «Токумен» имела место короткая церемония прощания, на которой присутствовали президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес с супругой, другие представители государственных властей, местные епископы и порядка полутора тысяч верных.

Перелет в Рим занял 11 часов и 35 минут. За это время воздушное судно преодолело 9,5 тысяч километров над территориями Панамы, Колумбии, Кюрасао, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, США, Португалии, Испании, Франции и Италии.

«Папский» самолет приземлился в аэропорту «Фьюмичино» около полудня по среднеевропейскому времени.







По материалам Vatican News