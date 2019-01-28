Папа в Панаме посетил ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом (+ ФОТО)

В последний день визита в Панаму Святейший Отец посетил медицинский центр «Hogar Buen Samaritan» («Приют Доброго самарянина»), в котором встретился с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом детьми и взрослыми.

Это место, где Церковь и вера рождаются заново и обновляются любовью, отметил Папа, комментируя библейскую историю о Добром самарянине. Святейший Отец подчеркнул, что «ближний — это прежде всего тот, с кем мы встречаемся в дороге, и которому позволяем коснуться нашего сердца». Благодаря этой встрече мы отказываемся от собственных планов и приоритетов и можем «глубоко прочувствовать то, чем живёт этот человек, чтобы уступить ему место на нашем пути».

Епископ Рима отметил, что медицинские центры и приюты под эгидой поместной Церкви учат нас, что «ближний — это прежде всего человек с конкретным, реальным лицом, мимо которого нельзя пройти мимо и проигнорировать его, независимо от ситуации. Его лик свидетельствует о множестве страданий и отверженности нашего человечества».

Святейший Отец подчеркнул важность сотрудничества в строительстве домов такого типа, потому что каждый может стать важным камнем для его создания:

«Вот так свершается чудо нашего повторного рождения. Здесь мы все рождаемся заново, потому что чувствуем, как эффективно действует нежность Бога, позволяющая нам мечтать о более человечном, а значит, более Божьем мире».

В конце краткого визита Святейший Отец благословил больных и поблагодарил всех, кто заботится о них, включая волонтёров и благотворителей, вверив их небесному покрову Божьей Матери.



Источник: Vatican News