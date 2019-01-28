Папа Франциск возглавил заключительную св. Мессу Всемирного Дня Молодежи в Панаме (+ ФОТО)

В воскресенье 27 января Папа Франциск возглавил заключительную св. Мессу Всемирного Дня Молодежи в Панаме. Свою проповедь он начал с комментария к литургическому чтению из Евангелия от Луки (Лк 4,14-21), посвященного началу публичного служения Иисуса. «Глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк 4,20-21). Так в устах Иисуса относящееся к будущему обетование становится реальностью здесь и теперь.

Святейший Отец подчеркнул, что Божие «ныне» всегда является там, куда приходит Иисус, а Он не ждет идеальной ситуации для Своего явления, не откладывает реализации Своей милосердной любви, ссылаясь на «объективные причины». Иисус делает благоприятной любую ситуацию, считает подходящим для Своего откровения всякое место. Так и в синагоге Назарета далеко не все были готовы выслушать Его – Того, Кто были им известен уже много лет, с раннего детства, и Кто, казалось, до сих пор ничем не удивлял. Но не то же ли самое происходит теперь в Церкви? «Мы далеко не всегда веруем, что Бог может быть настолько конкретным и близким повседневности, настолько осязаемым и реальным. И еще в меньшей степени веруем, что Он может присутствовать и действовать в лице этого, хорошо знакомого нам человека – нашего соседа, приятеля, родственника…», — заметил Папа и продолжил: «Мы далеко не всегда готовы поверить, что Господь призывает нас к соработничеству, призывает приложить руки к Его Царству и сделать это со всей простотой, но, вместе с тем, решительно. (…) Однако же люди нередко предпочитают “далекого Бога”, Бога, “не создающего повседневных неудобств”. Ведь Бог близкий, входящий в повседневность, наш Друг и Брат, желает, чтобы и мы тоже научились быть кому-то близкими в реальной повседневности, научились братству. Бог не пожелал явиться так, как являлись ангелы, только видимым образом. Он предпочел даровать нам Свое братское и дружеское, конкретное и близкое общение через воплощение. Бог реален именно потому, что реальна Его любовь. Он конкретен именно потому, что конкретна Его любовь. Как раз конкретность любви – это и есть один главнейших моментов христианской жизни».

Далее Понтифик отметил, что в Церкви порой с недоверием смотрят на молодежь, рассуждая о ней в духе посетителей Назаретской синагоги: «Разве эти юноши и девушки – не дети Марии, Иосифа, а вот тут стоят их братья и сестры…? Разве они не выросли на наших глазах? Не этот ли парень однажды разбил мне окно футбольным мячом? Таким образом “приручают”, “ставят в надлежащие рамки” человека, быть может, избран стать пророком, вестником Божия Царства. Стремление “приручить” Слово Божие – это обычное явление». По словам Папы Франциска, подобному искушению может поддаться и молодежь. Так случится, если она начнет думать, будто ее призвание, ее “настоящая жизнь” смогут реализоваться лишь в неопределенном будущем, а не прямо сегодня, будто молодость – это некий “зал ожидания”, в котором пассивно ждут наступления сроков. Епископ Рима напомнил, что одним из важнейших достижений недавнего Синода Епископов стал диалог поколений, который по-настоящему возможен лишь в том случае, если молодежь – это не “будущее”, а “настоящее Церкви”, и призвал юношей и девушек не стесняться брать слово наряду со зрелыми и пожилыми людьми, чтобы, тем самым, исполнить “Божию мечту”.

«Дорогие братья, Господь и Его миссия – это не некий “промежуточный период” нашей жизни, не нечто преходящее. Это сама наша жизнь! Вы хотите жить в конкретике Божией любви? Тогда пусть ваше “да” Богу станет входными вратами, через которые Дух Святой подарит новую Пятидесятницу миру и Церкви», — сказал в заключение Папа Франциск после чего поблагодарил всех организаторов и волонтеров ВДМ-2019, а также участников этого форума, сумевших «своей верой и радостью глубоко тронуть Панаму, Америку и весь мир». «Так не забывайте же, что вы живете не в “промежуточном периоде”, а в “Божием ныне”», — повторил еще раз Святейший Отец.

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В ходе заключительной Мессы ВДМ-2019 было объявлено, что следующий, 35-й по счету Всемирный День Молодежи пройдет в столице Португалии Лиссабоне в 2022 г. (об этом сообщил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, поскольку именно этой структуре поручена организация подобных форумов). В связи с этим в богослужении приняли участие президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, Патриарх Лиссабона кардинал Мануэл ду Нашсименту Клементи, другие португальские иерархи и многочисленные верные молодого возраста из этой страны.

По материалам Vatican News