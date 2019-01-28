Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в ходе Апостольского визита в Панаму. 27 января 2019 г., Панама, Дом Милосердного Самарянина

Дорогие юные друзья!

Дорогие руководители, сотрудники и пастырские работники!

Дорогие друзья!

Благодарю вас, Отец Доминго (Эскобар), за слова приветствия от имени всех присутствующих. Я встрече с вами здесь, в этом Доме Доброго Самарянина, а также с другими молодыми людьми из Центра Иоанна Павла II, Дома Сестер Милосердия Святого Иосифа и «Дома Любви» Конгрегации братьев Иисуса из Ккоттоннга. Нынешнее общение с вами дает мне повод для новых надежд. Спасибо за этот подарок!

Готовясь к этой встрече, я имел возможность прочитать свидетельство одного из обитателей этого Дома, которое тронуло мое сердце. «Здесь я возродился». Так оно звучит. И этот Дом, и все Центры, которые вы представляете, являются знамением новой жизни, коей Господь желает нас одарить. Как же бывает легко подтвердить подлинность веры тех наших братьев и сестер, коих мы видим в трудах, помазующих раны, облекающих в новые одежды, пробуждающих упование. Притом шанс на возрождение получают не только «непосредственные бенефицианты» ваших обителей. Здесь также рождаются Церковь и вера как таковые; здесь они постоянно воссоздаются в любви. Мы сами начинаем возрождаться по мере того, как Святой Дух дарует нам зрение, чтобы замечать ближних, как об этом хорошо сказал нам отец Доминго, не только в качестве людей, с которыми мы проживаем бок о бок, но и в качестве подлинно ближних. Необходимо научиться видеть в других людях наших ближних.

Евангелие сообщает нам, что однажды Иисуса спросили: «Кто мой ближний?» (Лк 10,29). Господь в ответ не разразился теориями и не произнёс красивой, возвышенной речи. Вместо этого Он рассказал простую историю – притчу о добром самарянине – конкретный пример из реальной жизни, которую вы все прекрасно знаете и с аналогами которой не раз сталкивались на опыте. Мой ближний – это человек, личность, которого я встречаю на своем пути, и который заставляет нас двигаться, приводит в движение. Побуждает отойти от стереотипного образа действий, от привычных приоритетов. Мы бываем настолько глубоко тронуты тем, что переживает этот человек, что невольно останавливаемся и освобождаем место для него или для нее на пути нашего странствия. Именно так повел себя Добрый Самарянин, увидев полуживого человека на обочине дороги, израненного не только разбойниками, но и безразличием священника и левита, кое не удосужились прийти ему на помощь. Ибо равнодушие тоже может убивать; оно может ранить и убивать. Одни убивают за несколько жалких монет, а другие из страха стать нечистыми. Какова бы ни была причина такого их поведения, будь то презрение или социальное отвращение, они не усматривали ничего плохого в том, чтобы оставить израненного человека так и лежать на обочине дороги. И вот, Добрый Самарянин, будь то в притче или в ваших Домах, демонстрирует нам, что наш ближний – это, прежде всего, человек, некто с реальным, конкретным выражением лица, а вовсе не нечто, чего следует всячески избегать или игнорировать, какой бы ни была его или ее ситуация. И именно это лицо, страждущее, всеми оставленное, становится для нас тестом на человечность.

Итак, наш ближний – это лицо (личность), создающее нам неудобства, поскольку оно будоражит, требует устремиться навстречу тому, что действительно важно, избавляет нас от всего банального и поверхностного, что касается следования за Господом.

Быть здесь – это значит прикоснуться к материнскому лику Церкви, коя способна пророчествовать и созидать дом, строить общину. Лик Церкви обычно бывает невидим, остается незамеченным. Тем не менее, он есть знамение конкретной Божией милости и нежной любви, живое знамение Благой Вести о Воскресении и поныне звучащей в нашей жизни.

Созидать «дом» – это значит создать семью. Это значит научиться чувствовать себя связанным с другими людьми не только утилитарными и практическими отношениями, но и солидаризоваться с ними так, чтобы воочию почувствовать, что наша жизнь стала хоть чуточку более человечна. Созидать дом – это значит позволить обрести плоть пророчеству и сделать наши часы и дни не такими холодными, не такими безразличными и анонимными. Это значит налаживать отношения простыми, повседневными делами, которые мы все в состоянии исполнить. Строительство дома, как хорошо всем нам известно, требует солидарных усилий. Никто не может оставаться равнодушным или безразличным, ведь для постройки важен каждый без исключения кирпичик. А отсюда следует, что нам необходимо испрашивать у Господа благодать, дабы нам научиться быть терпеливыми, прощать друг друга, начинать каждый день заново. Сколько раз я должен прощать и начинать всё сначала? Семьдесят раз по семь, столько раз, сколько нужно. Чтобы установить прочные отношения, необходима доверительность, необходимо ежедневно упражняться в терпении и прощении.

И именно таким образом творится чудо: мы чувствуем, как мы сами перерождаемся, мы все перерождаемся, потому что ощущаем Божью благодать, делающую нас способными мечтать о более человечном, а, значит, и более божественном мире. Я благодарю всех вас за ваш хороший пример и за вашу щедрость. Я также благодарю ваши учреждения, волонтеров и благотворителей. Я благодарю всех тех, кто дал возможность Божьей любви стать еще более конкретной, более реальной, вглядываясь в лица окружающих нас людей и сознавая, что все мы – ближние.

Теперь, когда мы собираемся прочесть Angelus, я вверяю вас нашей Блаженной Приснодеве. Мы попросим Ее, как Добрую Матерь, преисполненную нежной любви и сочувствия, научить нас ежедневно прилагать усилия, дабы обнаружить рядом с собой ближних и как можно скорее поспешить им на помощь, предоставить им кров, заключить в объятия, окружить заботой и братской любовью. В этой миссии участвует каждый из нас. Сейчас я призываю вас вверить Ее Покрову все, какие только у вас могут быть, заботы и нужды, все ваши печали и скорби, дабы Она, подобно Доброму Самарянину, поспешила к нам и помогла нам Своей материнской любовью и улыбкой, улыбкой Матери.

Перевод «Сибирской католической газеты»