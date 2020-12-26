Апостольский нунций в России возглавил рождественскую Мессу в столичном Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (+ ФОТО)

25 декабря, в самый день Рождества, Святую Мессу в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии возглавил Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло. Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина.



Служба велась на русском языке, и перед ее началом посланник Святого Престола попросил верных и сослужащих ему священников отнестись снисходительно к его погрешностям в произношении слов. Свою первую Мессу в Москве Высокопреосвященный Д’Аниелло отслужил 6 декабря и тогда же пообещал свою следующую Мессу на русской земле служить по-русски. Как видим, он сдержал свое обещание и даже начал проповедовать на русском языке, сказав, в частности, следующее: «Дорогие браться и сестры во Христе! Я счастлив праздновать вместе с вами это Святое Рождество и от всего сердца благодарю отца Владимира [Ред.: Имеется ввиду отец Владимир Кабак – настоятель московского Кафедрального собора] за приглашение. Искренне вам признаюсь, что чувствую себя как дома, и, конечно, это так благодаря Младенцу Иисусу, который сегодня, в Вифлеемских яслях, делает нас всех братьями и сестрами и помогает почувствовать себя одной семьей. Я молюсь о вас и обо всех, кто вам дорог, особенно в это трудное время, которое мы все переживаем из-за пандемии COVID. Да наполнит Младенец Иисус наши сердца покоем, который только Он один способен нам дать, и да поможет преодолеть как можно скорее нынешние трудности».



Затем архиепископ Джованни Д’Аниелло продолжил свою проповедь по-итальянски, попросив отца Владимира выступить в роли переводчика. Представитель Римского Папы размышлял о связанной с рождественскими торжествами радости, о том, что вертепы, которые ему довелось видеть во множестве в разных странах мира, помогают нам со всей отчетливостью представить события двухтысячелетней давности, связанные с приходом на землю Бога. «И в особенности в этом году, – сказал архиепископ, – я размышлял над огромным, огромным доверием, которое Бог испытывает по отношению к человеку. Ведь это Он захотел стать одним из нас, несмотря на все те сложности, которые несет человечество… Это свидетельство Божией любви… Бог становится человеком, Он становится одним из нас. Это особая благодать, которую мы получаем…. Пусть Господь захватит наши сердца, пусть наполнит их любовью, и пусть каждый из вас станет способным засвидетельствовать эту любовь тем, кто находится в непростых жизненных ситуациях, кто в ней нуждается, всем тем, кого вы встретите на своем жизненном пути. Я также передаю вам поздравления и приветствия Папы Франциска, который молится за вас».

Завершая богослужение, настоятель прихода о. Владимир Кабак, поблагодарив архиепископа Д’Аниелло за предстоятельство на Святой Мессе и за слово проповеди, призвал верных найти время и задержаться возле вертепа, в молитвенном размышлении заново переживая обстоятельства рождения на земле нашего Спасителя.



Хочется особым образом подчеркнуть, что атмосферу празднования не смогли омрачить ограничения, связанные с пандемией COVID-19, хотя по известным причинам количество одновременно молящихся в храме пришлось ограничить, а всем присутствующим было предписано одеть маски и перчатки. Это создавало некоторые неудобства, однако не помешало увидеть выражение искренней радости на лицах участников богослужения. На самом деле непростая ситуация еще больше сблизила нас, давая возможность осознать, насколько же сильно мы нуждаемся друг в друге, и внушая уверенность, что лишь вместе, стоя плечом к плечу, мы сможем успешно противостоять любым невзгодам. И преклоняя колени перед вертепом, глядя на Младенца Иисуса, лежащего в яслях с распростертыми руками, многие из нас почувствовали себя в объятиях Богомладенца – в тех святых объятиях, которые приумножают веру и дарят надежду.

Свой рассказ о рождественской Мессе в московском Кафедральном соборе Ольга Дубягина проиллюстрировала подборкой фотографий.