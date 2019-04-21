Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре возглавил Пасхальную Святую Мессу в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

21 апреля с.г., в день Светлого Христова Воскресения, Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, возглавил торжественную Святую Мессу в столичном Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Посланнику Папы Римского сослужили настоятель собора отец Владимир Кабак, а также священники Иосиф Заневский, Петр Корнелюк, Кшиштоф Цабало. Богослужение собрало множество верных прихода и гостей. Его предваряла Процессия Воскресения вокруг храма со Святыми Дарами.

Обратившись к молящимся со словом проповеди, Высокопреосвященный Челестино Мильоре в частности сказал: «Мы не сможем отыскать путь к жизни будучи в грусти и без надежды, оставаясь заключенными в себе самих.. Откроем же Господу наши опечатанные гробы – каждый из нас их знает – чтобы Иисус вошел и дал жизнь. Отнесем Ему камни

злости и валуны прошлого, тяжкие массы слабостей и падений.. Он желает прийти и взять нас за руку, чтобы вывести наружу из уныния. Это первый камень, который мы должны отодвинуть в день Пасхи: недостаток надежды, запирающий нас в себе самих. Чтобы Господь освободил нас из этой ужасной западни – быть христианами без надежды, живущими так, как будто Господь не воскрес и будто центром жизни являются наши проблемы. Воскресение Иисуса – фундамент надежды, которая есть не просто оптимизм, не психологический подход или благое пожелание проявить мужество. Христианская надежда – это дар, который Бога нам дает, если мы выходим из самих себя и открываемся Ему. Эта надежда

не унывает, потому что Дух Святой изливается в наши сердца в день Пасхи» .

В заключение своей проповеди Апостольский нунций подчеркнул, что «Восклицая — Христос Воскрес! Воистину Воскрес! – мы позволяем Святому Духу оживить в нас надежду и уверенность, что ничто и никто не сможет отделить нас от Его любви». По окончании богослужения Нунций лично освятил пасхальную пищу, принесенную верующими, после чего все прихожане и гости собора получили возможность лично поздравить его со Светлым Праздником Христова Воскресения.

Текст и фоторепортаж Ольги Дубягиной: