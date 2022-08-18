Апостольский администратор Пхеньяна и архиепископ Сеула призывает Корейский полуостров к воссоединению

«Скоро наступит день, когда наш народ вместе прославит Бога, преодолев Его милостью боль разлуки и достигнув полного примирения и единения. Возьмем пример с Богоматери, построим мосты веры, любви и примирения» — такое пожелание выразил архиепископ Сеульский (Южная Корея) Питер Чунг Сун-тэк, который также служит апостольским администратором Пхеньяна (Северная Корея).

Как сообщает информагентство Fides со ссылкой на Службу коммуникации Сеульской епархии, в своем послании по случаю Торжества Успения Пресвятой Богородицы прелат пишет: «Церковь должна сыграть важную роль в возвращении верующих, которые отдалились от Бога во время пандемии, став для них мостом любви и единства».

В праздник Успения 15 августа корейский народ также отмечает День освобождения Кореи от колониального правления Японии, известный как «Кванбокчоль» (кор. 광복절, 光復節) — дословно «праздник возвращения света». Состоящий из трех букв «Кван», «Бок» и «Чоль», термин означает «свет», «возвращение» и «праздник» и относится к восстановлению национальной независимости после 35 лет японского владычества.

Ежегодно Корейская Церковь организует Международное паломничество молодежи за мир в эти важные праздники, которое достигает Демилитаризованной зоны — пограничной полосы между Северной и Южной Кореей. Молодые люди со всего мира приглашаются принять участие в этом паломничестве, чтобы поразмышлять, помолиться и обсудить тему Ветра Мира. Молодежное мероприятие, организованное Корейским народным комитетом примирения при Сеульской Церкви, направлено на укрепление мира на Корейском полуострове и во всем мире.

В этом году юные участники посетят острова Уллындо и Токто, а также демилитаризованную зону на одном из самых кровавых полей сражений Корейской войны (1950-1953 гг.). И последнее, но не менее важное: мероприятие направлено на активное вовлечение молодежи в процесс примирения между двумя Кореями.