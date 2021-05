Англикане и католики разрабатывают совместный документ, касающийся вопросов нравственности

Англиканско–католическая международная богословская комиссия (ARCIC) продолжала с 10 по 12 мая разработку документа под заголовком «Церкви и нравственное суждение – поддержка диалога с целью выстраивания общения».

Второй год подряд заседание проводилось онлайн-режиме ввиду ограничений на передвижение, связанных с пандемией. Проект документа представили сопредседатель Рабочей группы и советник ARCIC Мириам Вайленс и доктор Дэвид Кирххофер, отвечающий за его редактирование.

Англиканско-католическая международная богословская комиссия была учреждена в 1969 г. по совместной инициативе Англиканского консультативного совета и существовавшего тогда Секретариата по делам христианского единства. Перед тем Архиепископ Кентерберийский Майкл Рэмси и Папа Павел VI подписали 24 марта 1966 г. совместную декларацию, в которой изъявили желание наладить более тесные контакты перед Церквами и инициировать теологический диалог на основе Евангелия и церковного предания. Именно этим числом датируется начало официального диалога, хотя на практике богословские дискуссии стартовали спустя несколько лет. По стажу англиканско-католический диалог опережает диалоги Католической Церкви с другими христианскими Церквами.

На сегодняшний день завершены два этапа работы Англиканско-католической международной богословской комиссии. Первый этап продолжался с 1970 г. по 1982 г. и касался Евхаристии, Таинства священства и природы церковной власти. Второй этап (с 1983 г. по 2011 г.) был посвящен учению о Спасении и о Богородице Марии. По их итогам были изданы совместные документы, в которых были отражены как согласованные позиции, так и имеющиеся расхождения между двумя Церквами. Третий этап диалога длится с 2011 г.. В центре его внимания – анализ сущности Церкви как поместной и вселенской общины верных, а также ее нравственного учения. Тема общины уже была раскрыта в совместной Декларации «Идти общим путем» (Walking Together on the Way) в мае 2017 г.

В настоящее время в ARCIC-III председательствуют англиканский архиепископ Мельбурна Филипп Фреер и католический архиепископ Бирмингема Бернард Лонгли.

По материалам Vatican News