Афганистан: в столице не осталось католиков

Афганистан был разрушен, когда к власти пришли талибы. Католиков в столице не осталось. Монастырские общины, помогавшие инвалидам, были вынуждены прекратить здесь свою деятельность, передает Vatican News.

Афганцы растеряны, они остались без помощи, в стране царит страшный экономический и гуманитарный кризис. Так описывает ситуацию священник Маттео Санавио, возглавлявший центр для детей-инвалидов в Кабуле. Организация действовала 15 лет, но была закрыта. Та же участь постигла и центры, основанные другими монашескими общинами.

Общество «Во имя детей Кабула» объединило в совместной деятельности семь мужских и семь женских монашеских общин. Власти до поры до времени закрывали глаза на их присутствие. Однако теперь всем подопечным пришлось вернуться в семьи. Отец Санавио в настоящее время координирует их транспортировку в Италию по гуманитарным коридорам в сотрудничестве с Общиной Святого Эгидия, благотворительной организацией «Каритас» и правительством Италии.

Как отметил священник, в Кабуле не осталось ни одного католика, поскольку в противном случае ему грозила бы смерть от рук талибов. «С момента злополучного 15 августа 2021 года первоочередной задачей было спасти всех, кто работал на центр, потому что в противном случае их обвинят в сотрудничестве с Западом», — отметил отец Санавио.

По словам священника, пока не все в безопасности, некоторые семьи остаются в Кабуле. Десять человек погибли. «После закрытия центра мы сосредоточимся на поддержке семей, прибывших в Италию, чтобы они могли интегрироваться», — добавил священник.

Многие семьи были вынуждены мигрировать в Пакистан и Иран. Более семи тысяч афганцев подали заявки на переезд в Италию или на воссоединение со своими семьями в других странах. Самое тяжелое положение детей: Около 13 миллионов из них нуждаются в гуманитарной помощи и находятся под угрозой голодной смерти. 28% девушек выходят замуж до 18 лет, а в 13% семей есть хотя бы один ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, работающий в тяжелых условиях.

Отец Санавио очень резко оценивает действия Запада в Афганистане. «Этот регион держится на опиуме. Он находится на перекрестке торговли наркотиками и оружием в Азии. Талибы на этом устраивают свои дела. Американцы и Запад несут ответственность за обман тех людей, которых уверяли, что другого будущего быть не может. Они недооценили влияние талибов или, что еще хуже, допустили их возвращение и ради экономических или геополитических вопросов согласились заплатить эту цену», — поделился священник.

«К сожалению, когда логика экономики и денег берет верх, человечество отступает на задний план и остается только разрушение. Это поражение человечества», — заключил отец Маттео Санавио.

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Католики начали осваивать Кабул с 1921 года, когда король Аманулла согласился на просьбы западных дипломатов о приеме благотворительной помощи от католических монашеских орденов. Италия, одной из первых признавшая независимость Афганистана от Англии, заслужила особое благоволение короля и сразу же им воспользовалась: Папа Пий XI первыми послал в страну монахов ордена варнавитов (Регулярных клириков святого Павла). Правительства Афганистана, Италии и Св. Престола заключили тогда соглашение с единственным главным условием: монахам запрещались любые формы прозелитизма среди местного населения, почти полностью исповедующего ислам. В 2002 году эта деятельность, первоначально считавшаяся обычной благотворительной помощью через посольство, получила особое духовное измерение, когда была возведена Иоанном Павлом II в ранг полноправной (sui juris) миссии.