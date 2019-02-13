Адвокат Асии Биби: не жалею, что её защищал

«Моя жизнь разрушена, но я никогда не жалел о том, что защищал Асию Биби. Если бы завтра другой христианин попросил меня защитить его от обвинения в богохульстве, то я, не задумываясь, помог бы». Об этом сказал адвокат пакистанской католички Саиф Уль-Малук на встрече в Лахоре с делегацией фонда «Помощь Церкви в беде».

Юрист был вынужден покинуть страну после того, как 31 октября прошлого года был оглашён оправдательный приговор в отношении Асии Биби. На днях Саиф Уль-Малук пожелал присутствовать на заседании местного Верховного суда, который отклонил ходатайство о пересмотре приговора.

В беседе с делегатами католического благотворительного фонда адвокат отметил, что по возвращении на родину он вновь столкнулся с угрозами: «Я ходячий мертвец. Они обвиняют меня в том, что я плохой мусульманин, потому что я защищал христианку, признанную виновной в богохульстве. Мои друзья и коллеги даже отказываются садиться со мной в машину, потому что боятся погибнуть вместе со мной».

Юрист напомнил о страданиях Асии Биби во время её пребывания в камере смертников: «Не знаю, как она смогла выдержать восемь лет на восьми квадратных метрах; ей разрешалось выходить наружу только дважды в день на полчаса. Встречаясь с ней, я пытался её подбодрить, потому что в таких условиях жить невозможно».

Теперь, когда Асия Биби на свободе, Саиф Уль-Малук готов помогать другим христианам, оказавшимся в трудном положении. «Я никогда не делал различий по вероисповеданию, и если человек нуждается в моей помощи, то я помогаю», — подчеркнул адвокат и поделился своей мечтой: «Я мусульманин, но очень хочу встретиться с Папой Римским».



Виктор Владимиров

(На фото — адвокат Саиф Уль-Малук)

Источник: Vatican News