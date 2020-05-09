91-летний белорусский священник излечился от коронавируса

91-летний протоиерей Василий Лесько из Беларуси излечился от коронавируса, пройдя через ИВЛ и реанимацию, – сообщает сайт «Союза православных журналистов».

6 мая 2020 года 91-летний священник Белорусской Православной Церкви протоиерей Василий Лесько выписался из больницы, куда был госпитализирован с коронавирусом, и вернулся в родное Полесье. В последнее время он жил в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске и был госпитализирован с диагнозом «коронавирус» в больницу в Боровлянах, где провел 24 дня, из них семь — в реанимации и на аппарате ИВЛ.

Несмотря на утверждения о том, что COVID-19 опасен для людей пожилого возраста, особенно если у них есть хронические заболевания, священник победил опасную болезнь. Год назад отец Василий Лесько попал в больницу с воспалением легких, а еще не так давно ему заменили кардиостимулятор. Сам отец Василий смотрит в будущее с оптимизмом. «Дай Бог еще пожить!», говорит он журналистам.

В Беларуси отец Василий Лесько известен своим исполнением песен на религиозную тематику.