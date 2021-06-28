28 июня у православных начался Петров пост

Петров пост или пост «заместительный» пройдет с 28 июня по 11 июля в Русской Православной Церкви.

Дата начала Петрова поста – «плавающая» и привязана к празднованию Пасхи. Этот пост начинается через неделю после дня Святой Троицы или Пятидесятницы (который отмечают на 50-й день после Воскресения Христова). В этом году Петров пост начался 28 июня. Дата же окончания поста фиксированная – 11 июля, поскольку на следующий день (29 июня по Старому стилю) в Церкви вспоминают Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (в народе – «Петров день»), с именем которого и связан этот пост.

«Петров пост когда-то возник как пост ‘заместительный’, ‘компенсационный’, в утешение тем, кто в силу разных причин не мог поститься во время Великого Поста. Позже он приобрел самостоятельное значение и в Средние века утвердился в церковном календаре», – рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

В настоящее время Петров пост увязан с памятью Первоверховных Апостолов Петра и Павла и «напоминает христианам о миссионерском служении и долге свидетельства своей веры, на котором и хорошо было бы сосредоточиться в данное время», уточнил священник. «Для одних свидетельством веры может быть слово, проповедь, а для большинства – добрый пример жизни. Христианин – это реалист, человек, который старается идти средним, ‘царским’ путем. Постарайтесь поставить себе духовную цель, пусть невеликую, но реалистичную, и ее достигнуть», – призвал протоиерей. При этом он посоветовал не равнять Великий и Петров пост по духовной интенсивности его проживания. «По отношению к Петрову посту стоит избежать двух крайностей. С одной стороны, не старайтесь пережить его так же как Великий. Великий Пост – уникален, только он проживается и переживается с такой интенсивностью. С другой стороны, не следует проживать это время, не заметив его, или сведя его к физиологическим ограничениям», – сказал отец Максим.

Петров пост – самый мягкий из всех православных постов по уставу: в большинство дней допускается употребление рыбной пищи (кроме среды и пятницы). Вместе с тем, устав Перова поста сформировался в странах с жарким климатом и, как заметил протоиерей, не предполагает послаблений в связи с высокой температурой, установившейся во многих городах России. Более того, «легкая пища поможет благополучно перенести летнюю жару». Также нет послаблений в посте и для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса, уточнил священник, и только в случае заболевания допустимы послабления «по предписанию медиков». При этом необходимо придерживаться исключительно той диеты, которую рекомендуют врачи, и «не расширять пост до всего, что попутно хотелось бы скушать», – подвел итог собеседник агентства.