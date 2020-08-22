22 августа отмечается Международный день памяти жертв актов насилия ﻿на основе религии или убеждений

«Бог не нуждается ни в чьей защите и не хочет, чтобы Его имя использовали для запугивания людей. Призываю всех людей прекратить использовать религии для подстрекательства к ненависти, насилию, экстремизму и слепому фанатизму», – такое сообщение в субботу, 22 августа 2020 г., появилось на официальном аккаунте Папы Франциска в Твиттере. Оно было написано в связи с Международным днем памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, который установлен на 22 августа специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 28 мая 2019 года.

Акцентирование внимания на том, что подлинная религиозность никогда не подстрекает к войне и не поддерживает чувства ненависти, вражды, экстремизма, не поощряет насилия или кровопролития, присуще «Документу о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования», который Папа Франциск подписал 4 февраля 2019 года совместно с Великим Имамом Ахмадом Ат-Тайебом в ходе посещения столицы ОАЕ Абу-Даби. Подписанты документа подчеркнули, что все вышеупомянутые бедствия являются плодом «искажения религиозных наставлений» и «использования религий в политических целях». Отсюда проистекает призыв ко всем людям доброй воли «прекратить использовать Божье имя для оправдывание актов человекоубийства, изгнания, терроризма и притеснений», поскольку «Всемогущий Бог не нуждается ни в чьей защите и не хочет, чтобы Его имя использовалось с целью запугивания людей».

По материалам Vatican News