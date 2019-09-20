20 сентября. Святые Андрей Ким (Ким Дэ Гон), Павел Чон (Чон Ха Сан) и их сподвижники, мученики в Корее. Память

Христианство проникло в Корею в конце XVI века в ходе японского вторжения, поскольку среди японских военных были христиане-католики. Вероятно, они окрестили несколько человек и сумели что-то рассказать им о Христе. Корея была в то время полностью изолированной страной, только члены специальной делегации ежегодно посещали Пекин для уплаты дани. Во время одного из таких посещений в 1777 г. удалось переправить в Корею подготовленную иезуитами религиозную литературу. Спустя 12 лет из Китая в Корею сумел приехать священник, и обнаружил там 4 тысячи христиан, ни один из которых никогда прежде не имел контакта со священником. Но через 7 лет христиан стало 10 тысяч.

На протяжении почти всего XIX века корейские власти жестоко преследовали христиан, религиозная свобода наступила лишь в 1887 г., после заключения политического соглашения между Кореей и Францией. За это время мученическую смерть на корейской земле приняли трое епископов, десять священников и более десяти тысяч верных мирян. Лишь небольшая их часть была официально причислена к лику святых.

Андрей Ким был первым священником – корейцем по национальности. Он родился в 1821 г. в знатной семье католических неофитов: его отец, Игнатий Ким, сам принял мученическую смерть в 1839 г. и был в 1925 г. причислен к лику блаженных. Приступив к Крещению в возрасте 15-ти лет, Андрей сумел выехать в португальскую колонию Макао, где с 1837 по 1845 год обучался в курируемой отцами-францисканцами духовной семинарии. В 1845 г. он сумел вернуться к себе на родину через Маньчжурию, а затем, переправившись через Желтое море, оказался в Шанхае, где епископ Жан Ферреоль рукоположил его во священники.

Отцу Андрею поручили организовать водную переправу к Корею в обход пограничной стражи, чтобы в страну могли проникать христианские миссионеры. Но вскоре он сам угодил в руки пограничников, был схвачен, подвергнут жестоким истязаниям и, наконец, казнен близ Сеула 16 сентября 1846 г.

Павел Чон двадцать лет руководил сетью христианских общин в Корее, будучи помощником и переводчиком священников. Когда ему уже было за сорок, он сам стал получать духовное образование, готовясь к принятию сана, но был схвачен и в 44-летнем возрасте обезглавлен 22 апреля 1839 г.

Папа Иоанн Павел II в ходе своего апостольского визита в Южную Корею в 1984 г. причислил к лику святых Андрея Кима, Павла Чона, а также еще трех миссионеров и 98 корейцев погибших смертью мучеников между 1839 и 1867 годами. Среди них почти поровну женщин и мужчин.

Так, например, 26-летняя Колумба Ким подвергалась жесточайшим пыткам раскаленными щипцами и углями, а затем была обезглавлена вместе с сестрой Агнессой. С особой свирепостью палачи истязали 13-летнего Петра Рыу, но так и не смогли вырвать у него отречения от веры. А вот аристократ Протасий Чон после ареста отрекся от Христа и был освобожден. Но вскоре он преодолел свое малодушие, принес публичное покаяние, исповедал веру во Христа, мужественно претерпел пытки и принял смерть.