2 октября. Святые Ангелы-Хранители. Память

2 октября. Святые Ангелы-Хранители. Память

Октябрь 02, 2019

Лестница Иакова часто упоминаются на страницах Ветхого Завета. Там они представлены Божьими вестниками, посланниками. – это весьма совершенные существа, они проникают туда, куда не могут проникнуть люди, они созерцают Бога лицом к лицу и блаженствуют в лучах Его славы.
Ангелы появлялись, часто в человеческом облике, в ключевые моменты истории, чтобы от имени Бога возвестить Его намерения, указать людям путь и открыть им волю Божию. В качестве вестников Всевышнего ангелы никогда не знают покоя. Они провозглашают, просвещают, побуждают, ходатайствуют, предостерегают, обличают. Слово ангел означает посланец. Таким образом само название этих небесных существ выражает их функцию – быть Божьими посланниками в мире людей. Богоизбранный народ всегда окружал ангелов благоговейным почитанием. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? (Евр 1,14).

Икона Ангела-ХранителяПатриарх Иаков продемонстрировал свою веру в ангелов, благословляя своих внуков, сыновей Иосифа: Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих (Быт 48,16). В первом чтении Мессы Ангелам-Хранителям (Исх 23,20-23) мы слышали слово Божие, обращенное к Моисею, а также к каждому из нас: Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе].
Пророк Елисей скажет своему слуге, пришедшему в ужас при виде окруживших их врагов: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея (4 Цар 6,16-17).
Какую же уверенность способны придать нам наши Ангелы-Хранители! Они утешают, просвещают, поддерживают нас, сражаются на нашей стороне. Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали Иудеями: они взяли Маккавея в средину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым, на противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали (2 Макк 10,29-30). Святые ангелы по-разному входят в нашу повседневную жизнь. Как же велика благость Провидения, хранящего Божиих чад служением святых ангелов! Так будем же обращаться к ним за поддержкой в наших ежедневных аскетических усилиях, попросим их воспламенить сердца наши Божественной любовью!

В жизни и служении Иисуса Христа постоянно присутствовали ангелы. Архангел Гавриил возвестил Марии, что Ей суждено стать Матерью Спасителя. Ангел внес успокоение в душу Иосифа. Ангелы возвестили Вифлеемским пастухам о Рождестве. Посланники небес появляются и в сцене бегства в Египет, и во время искушения Господа в пустыне, и в момент Гефсиманской агонии, Воскресения и Вознесения. Они же хранят Церковь и всех ее членов, как об этом свидетельствует Книга Деяний (Деян 5,19-20) и древнейшее Предание: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин 1,51).

Ангел-ХранительАнгелы носят нас на руках как бесценный дар, вверенный им Богом. Как старшие дети в семье опекают маленьких, так и ангелы помогают нам благополучно добраться до отчего дома. Когда это, наконец, произойдет, их миссия будет считаться выполненной. Наше общение с Ангелами-Хранителями должно иметь дружеский характер. При всём том следует признавать их превосходство в порядке природы и благодати. Это правда, что их присутствие менее ощутимо, чем присутствие земных друзей. Зато помощь, которую мы можем от них получить, намного больше. Даваемые ими советы и подсказки восходят к Самому Богу и имеют большую ценность, нежели человеческие советы. Кроме того, они могут «услышать» и понять нас куда лучше, чем самые верные наши друзья – и потому, что они никогда нас не покидают, и потому, что имеют возможность «изнутри» проникнуть в наши намерения, подспудные желания и устремления. Ангел воздействует на наше сознание непосредственно, «без слов», – пробуждая фантазию, навевая воспоминания, формируя ассоциации, благодаря которым мы находим правильное решение. А сколько раз Ангелы-Хранители помогали нам продолжить наш жизненный путь, как когда-то пророку Илии, преследуемому царицей Иезавелью, предельно измученному и просившему смерти под Uteszenijeсенью придорожного куста! И тогда Ангел приблизился к нему и произнес: встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою (3 Цар 19,7). Точно так же поступит и наш Ангел!
Тот, кто научится общению с этим верным, великодушным, заслуживающим доверия другом, никогда не почувствует себя одиноким. Ангел поддержит нас и в общении с Богом, присоединяя к нашим молитвам свои и доставляя их к небесному престолу. Однако с Ангелом необходимо вести мысленный диалог, обращаться к нему, поскольку он, в отличие от Бога, не может «видеть» происходящего в нашем сознании. Но как только эта информация станет ему доступна, он сможет сообщить о происходящем с нами куда больше, чем мы сами. У нас нет никакого права утверждать, что Ангелы повинуются нам. Но мы совершенно уверены в том, что Святые Ангелы всегда слышат нас. И этого вполне достаточно.

 

Из книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»

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