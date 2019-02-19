Объявлены Глобальные апостольские приоритеты Общества Иисуса

На 36-ой генеральной конгрегации в 2016 г. делегаты дали поручение новоизбранному генеральному настоятелю Артуро Созе пересмотреть и актуализировать апостольские приоритеты, принятые в 2003 г. (тогда на первое место были поставлены миссии в Китае и Африке, интеллектуальное апостольство, римские дома, а также служение беженцам и мигрантам).

В каждой из провинций прошел процесс молитвенного распознавания приоритетов, что послужило основанием для дальнейшей работы над ними в генеральной курии.

Плоды всего этого процесса генеральный настоятель недавно представил Папе Франциску, который, помолившись над ними, вернул их Обществу Иисусу как указания для миссии Ордена.

Сегодня, 19 февраля 2019 года, официально объявлены Глобальные апостольские приоритеты Общества Иисуса, цель которых — определить направления миссии Ордена на ближайшие годы.