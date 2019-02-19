Объявлены Глобальные апостольские приоритеты Общества Иисуса
На 36-ой генеральной конгрегации в 2016 г. делегаты дали поручение новоизбранному генеральному настоятелю Артуро Созе пересмотреть и актуализировать апостольские приоритеты, принятые в 2003 г. (тогда на первое место были поставлены миссии в Китае и Африке, интеллектуальное апостольство, римские дома, а также служение беженцам и мигрантам).
В каждой из провинций прошел процесс молитвенного распознавания приоритетов, что послужило основанием для дальнейшей работы над ними в генеральной курии.
Плоды всего этого процесса генеральный настоятель недавно представил Папе Франциску, который, помолившись над ними, вернул их Обществу Иисусу как указания для миссии Ордена.
Сегодня, 19 февраля 2019 года, официально объявлены Глобальные апостольские приоритеты Общества Иисуса, цель которых — определить направления миссии Ордена на ближайшие годы.
Вот каковы четыре глобальных апостольских приоритета Общества Иисуса на ближайшие 10 лет:
1. Сопровождение в духовном распознавании и духовных упражнениях
— Помогать людям найти Иисуса Христа и следовать Ему
2. Быть рядом с отверженными
— Оказывать поддержку бедным, уязвимым, брошенным, тем, кого общество считает недостойными, — в служении примирению и справедливости
3. Забота о нашем общем доме
— Исходя из глубины евангельского учения, трудиться ради защиты и восстановления Божьего творения
4. Быть спутниками молодежи
— Сопровождать молодых людей на пути к будущему, полному надежды
Эти приоритеты определят акценты служения иезуитов в ближайшие годы. Каждый член Общества и каждая община призваны размышлять и найти пути воплощения этих направлений служения.
Во всем этом процессе мы призваны помнить, что полностью зависим и уповаем на Божью помощь. Почти 500 лет назад св. Игнатий писал в Конституциях: «Общество не было установлено человеческими средствами, и не благодаря им оно будет сохраняться и развиваться, но всемогущей рукой Христа, Бога и Господа нашего».
На 15 февраля 2019 года во всем мире насчитывалось 15 536 иезуитов.
Источник: jesuit.ru
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