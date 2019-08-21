105 лет назад завершился понтификат святого Папы Пия X

105 лет тому назад, 20 августа 1914 г., спустя три недели после начала Первой мировой войны, отошел ко Господу святой Папа Пий X до того одиннадцать лет восседавший на Престоле Святого Петра.

Джузеппе Мелькиоре Сарто, ставший 257-м по счету Римским Понтификом, родился 2 июня 1835 года в местечке Риезе близ Тревизо в Ломбардо-Венецианском королевстве Австрийской империи (ныне Италия, провинция Тревизо), будучи вторым из десяти детей деревенского почтальона и портнихи. 18 сентября 1858 г. он стал священником, 10 ноября 1884 г. — епископом, а в 1893 г. Папа Лев XIII возвел его в кардинальское достоинство и спустя три дня назначил Патриархом Венеции.

После смерти Папы Льва XIII 20 июля 1903 г. был тут же созван конклав, на котором 4 августа того же года кардинал Сарто был избран на престол Святого Петра, приняв при этом имя Пия X. Тот конклав стал последним, на котором действовало и было использовано право вето со стороны светских «католических государей». Архиепископ Краковский Ян Пузына от имени императора Австро-Венгрии заблокировал кандидатуру кардинала Мариано Рамполлы, бывшего госсекретарем при Папе Льве XIII: кардинал Рамполла набрал при голосовании нужное число голосов, но так и не смог стать Папой. Кардинал Сарто, став Папой Пием X, право вето для светской власти отменил.

Пий X как Понтифик проявил себя жестким противником модернизма, он же начал глубокую реформу Кодекса канонического права и возглавил работу по подготовке Катехизиса, известного сегодня как «Катехизис Пия X». Папа Пий X реформировал церковную музыку, вернув ее к основам Григорианского хорала от господствовавших до того мотивов классицизма и барокко, и, что особенно важно, изменил практику Святого Причастия, указав, что полноценное участие в Мессе подразумевает, что каждый верный не имеющий на своей совести тяжелого греха должен приступить к Причастию. Святое Причастие Пий X считал кратчайшим и наиболее безопасным путем к Спасению. При этом регулярное Святое Причастие должно было сопровождаться столь же регулярной исповедью. Личную роль и заслугу Пия X в укоренении этих столпов современного католического благочестия невозможно переоценить. Исключительная преданность Пия Х Евхаристии способствовала тому, что его стали почтительно именовать «Папой Святых Даров», «Папой Евхаристии», «Папой Святого Причастия».

Пий X, оставаясь «узником Ватикана» и в этом смысле разделяя позицию прежних Понтфиков по отношению к аннексии новорожденным Итальянским государством Рима и Папской области в 1870 г., однако же начал реализовывать политику отказа от прежде провозглашенного принципа non expedit, запрещавшего католикам принимать какое-либо участие в политической жизни Италии. Папа Сарто в быту и в обхождении был подчеркнуто демократичен. Своих гостей, независимо от их социального статуса, он любезно усаживал в кресла. Став Вселенским Архипастырем, он нисколько не изменил своих провинциальных привычек. Как и до этого он жил в комнате, обставленной простой мебелью, ел простую, неизысканную пищу, продолжал пользоваться дешевенькими часами-луковицей, писать обыкновенной канцелярской ручкой, причем чистил перо о манжеты своей белоснежной сутаны, отчего они всегда бывали измазаны чернилами. Он лично проповедовал каждое воскресенье, причем отдавал править свои проповеди уважаемым им приходским священникам. Кроме удостоверенных чудес, совершенных его небесным заступничеством уже в ходе беатификационного и канонизационного процессов, Пию X также приписывают ряд чудес, совершенных им при жизни. Он был причислен к лику блаженных 3 июня 1951 г., а к лику святых — 29 мая 1954 г. Обе церемонии возглавлял Папа Пий XII.

По материалам Vatican News