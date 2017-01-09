Рядовое время
Кроме литургических периодов, имеющих ясно выраженную собственную специфику (Великий Пост, Пасхальное время, Адвент, Рождественское время), в состав литургического года входят еще 33 или 34 недели, когда специальным образом не отмечается какая-либо тайна из жизни Христа, но воспоминается мистерия нашего Спасения во всей ее полноте. Этот период называется «Рядовым временем». Присущий ему цвет литургических одеяний – зеленый.
Рядовое время начинается в понедельник после воскресенья Крещения Господня (первое воскресенье после 6 января), в 2017 г. — 9 января, и продолжается вплоть до вторника перед Пепельной средой, с которой начинается Великий Пост. Затем оно же продолжается с понедельника после Пятидесятницы и заканчивается перед 1-ой Вечерней 1-го воскресенья Адвента. На Мессах во все будние дни Рядового времени (кроме праздников и дней памяти святых) используются тексты молитв того воскресенья, которым начинается данная неделя.
Рядовые воскресенья не отличаются чем-либо особенным и вполне сохраняют свой первоначальный характер «малой Пасхи». Каждое из них подразумевает целебрацию Воскресения Господня. В современном Римском Миссале для этих воскресений предусмотрено 8 вариантов префация, из которых первый посвящен «чудесной силе пасхального таинства», а другие раскрывают его внутреннее содержание и последствия.
Трапеза слова Божия, предлагаемая в Рядовое время, довольно разнообразна. Цикл воскресных чтений существует в трех вариантах (A – B – C), которые последовательно сменяют друг друга с началом нового Литургического года (в 1-е воскресенье Адвента). При этом в год A читается Евангелие от Матфея, в год B – Евангелие от Марка, в год C – Евангелие от Луки.
Кроме Евангелия на воскресной Мессе предусмотрено еще два чтения, причем чтение из Ветхого Завета гармонизовано с содержанием Евангелия этого дня, а второе чтение из Посланий Апостолов имеет нравоучительный характер.
Напомним, что до 3 декабря 2017 г. используются чтения цикла A.
Воскресные литургические молитвы (вступительная, над дарами, после Причастия) были взяты в современное издание Римского Миссала из Тридентского Миссала по большей части без всяких изменений. Некоторые были изменены, а отдельные – написаны заново.
Два воскресенья Рядового времени имеют особый характер, поскольку в них предусмотрены торжества: в первое воскресенье после Пятидесятницы – торжество Пресвятой Троицы; в последнее, 34-е воскресенье Рядового времени – торжество Христа Царя Вселенной.
По мнению ряда ученых-литургистов именно Рядовые воскресенья полнее других выражают Пасхальную тайну, как и тайну жизни Христа вообще, как раз благодаря своей «нейтральности», свободе от одного определенного угла зрения, как это, например, свойственно воскресеньям Адвента или Великого Поста.
В. Дегтярев
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